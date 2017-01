Scuola: al via le iscrizioni online per l\'anno 2017/18

ROMA, 16 GENNAIO 2017 - Dalla mattinata di oggi, sono ufficialmente aperte le procedure per l'iscrizioni online dei nuovi studenti all'Anno Scolatico 2017/2018. E' possibile inoltrare l'apposita domanda di iscrizione sino alle ore 20:00 del 6 febbraio, attraverso il portale istituzionale www.iscrizioni.istruzione.it.

L'iscrizione online è obbligatoria per le classi prime delle scuole primarie, delle medie e delle superiori statali, mentre è facoltativa per gli istituti paritari. Inoltre, la presentazione telematica della domanda di iscrizione è obbligatoria anche per i corsi dei Centri di formazione professionale regionali delle regioni che hanno aderito alla procedura: Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sicilia e Veneto.

Sin dal 9 gennaio, i genitori degli studenti interessati hanno potuto effettuare la registrazione sul portale per ottenere le credenziali per l'accesso al servizio. Per completare la domanda di iscrizione, oltre alle credenziali, è necessario ottenere il codice della scuola, reperibile sempre online.

Il modello di domanda è composto da due sezioni:nella prima sono richiesti i dati dell'alunno; nella seconda vengono raccolte le informazioni di specifico interesse della scuola scelta.

La domanda, una volta inviata, non può più essere modificata. In caso di errore o di eventuali modifiche, è necessario contattare direttamente la scuola che la può restituire agli interessati, sempre avvalendosi dell'apposito portale.

Daniele Basili

immagine da lastampa.it