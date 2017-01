Scuola danza Catanzarese "Asd Baila" lascia il segno

CATANZARO, 30 GENNAIO - Domenica 29 gennaio, si è svolto a Catanzaro presso l’auditorium cittadino Casalinuovo il “GALA’ DELLO SPORT” di danza, non competitivo, nelle varie specialità, a conquistare il pubblico, sono state le atlete catanzaresi della scuola di ballo “ASD BAILA” di Catanzaro.

Con questa partecipazione si riconfermano, dopo i successi avuti nel 2016, l’associazione di danza più blasonata. Tale affermazione apre le porte per poter partecipare alle competizioni nazionali.E’ stata certamente un ottima passerella in quanto a partecipare vi erano diversi gruppi molto agguerriti. A complimentarsi per le prestazioni lodevoli messe in atto è stato tutto lo staff organizzativo insieme al primo cittadino Sergio Abramo e l’assessore allo sport Gianpaolo Mungo, i quali hanno auspicato per queste giovani atlete un futuro roseo invitandoli a non demordere anzi a credere sempre di più in questa disciplina sportiva, e chissà, un giorno potrebbero partecipare a competizioni dei massimi livelli agonistici.Nella circostanza di complimentarci con società e atlete cogliamo l’occasione per lanciare un monito, ai tanti giovani, nonché ai genitori degli stessi, a prendere esempio di queste giovani atlete in quanto lo sport oltre ad essere salute ti aiuta ad acquisire un indirizzo culturale ed educativo, se praticato con professionalità e soprattutto con passione. Auguriamo un futuro moralmente soddisfacente e nello stesso tempo,a poter realizzare i propri sogni.(notizia segnalata da