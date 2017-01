Scuola, iscrizioni online: al via dal 16 gennaio

ROMA, 9 GENNAIO - Apre oggi, lunedì 9 gennaio, il portale on line del Ministero dell’Istruzione per le iscrizioni alle classi prime della scuola elementare, della scuola media e delle superiori.

Per una settimana le famiglie potranno registrarsi e ottenere le credenziali per poter accedere al portale, poi dal 16 gennaio il via alle domande vere e proprie che si faranno solo on line.Tali procedure sono obbligatorie per le scuole statali e sono invece facoltative per le paritarie. Ci si iscrive ancora con procedura cartacea, invece, alle scuole dell’infanzia.La modalità via web potrà essere utilizzata anche per l'iscrizione ai corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali delle Regioni che hanno aderito al sistema (Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sicilia e Veneto)

Novità di quest’anno: chi ha già un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà utilizzare quelle credenziali per accedere al portale del Miur senza effettuare prima la registrazione.

Per le famiglie delle zone colpite dal terremoto ci saranno azioni di supporto affinché possano svolgere la procedura on line con l’aiuto delle scuole e specifiche indicazioni che saranno comunicate nei prossimi giorni.

“La domanda di iscrizione potrà essere compilata per tutto il periodo fissato e senza fretta”, ha spiegato il spiega il Ministero, perché “non c’è alcuna precedenza temporale, quelle arrivate per prime non avranno priorità.” Inoltre, per agevolare le famiglie il Miur ha predisposto una mini guida e delle Faq esplicative della procedura, oltre che video tutorial.

Giulia Piemontese

(immagine da: lenuovemamme.it)