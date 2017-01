Simeri Crichi, Il sindaco ha disposto la chiusura plessi scolastici dell\'intero territorio

SIMERI CRICHI (CZ) 23 GENNAIO - Visto l'avviso di allertamento per eventi pluviometrici trasmesso dalla Sede C.O.M. di Sellia Marina, emesso dalla Prefettura di Catanzaro e l'avversa attività atmosferica prevista anche per la giornata di domani, il sindaco di Simeri Crichi ha disposto la chiusura dei plessi scolastici dell'intero territorio comunale per l'intera giornata di martedì 24 Gennaio.



Tale provvedimento si è ritenuto opportuno visto il serio pericolo per la circolazione stradale e la probabilità di allagamenti della viabilità e/o frane, tali da pregiudicare la sicurezza e l'incolumità pubblica.