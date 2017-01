Sergio Abramo con Luigi Levato festeggiano i 100 anni di Maria (Foto)

CARANZARO, 17 GENNAIO - È un traguardo importante quello che raggiunge oggi Maria Rotundo, vedova Miniaci, che si appresta a spegnere le 100 candeline.

Nel quartiere Cava di Catanzaro grande festa per il compleanno della nonnina, ricorrenza alla quale parteciperanno il primo cittadino Sergio Abramo e il consigliere Luigi Levato e il parroco don Alessandro Carioti.

Maria nasce il 17 gennaio del 1927 e nella giornata odierna, insieme ai suoi familiari, al sindaco e al consigliere Levato, trascorrerà un lieto e sereno giorno di festa. Un augurio sincero alla nonna centenaria e un caloroso saluto da parte di tutta la comunità locale, che, attraverso Sergio Abramo e Luigi Levato e il suo parroco don Alessandro Carioti farà giungere alla donna le più sentite felicitazioni per l'evento.

Maria è stata, inoltre, accompagnata dalla Fanfara dei bersaglieri sezione di Isola Di Capo Rizzuto dalla sua abitazione fino alla scuola primaria del quartiere Cava, messa a disposizione dall'istituto Catanzaro Est diretto dalla Dottoressa Alba Flora Mottola.

Sergio Abramo ha omaggiato la centenaria nonnina con una targa sulla quale è stato inserito il seguente messaggio: "Alla signora Maria Rotundo, grande donna, ottima madre, dolcissima nonna". Maria ricorda gli episodi più salienti della sua vita come lo scorrere delle immagini di un film, in un racconto sentito e molto intimo delle sue vicissitudini personali.

Una prima benedizione e, contestualmente, un ringraziamento lo rivolge al suo papà che le ha consentito di andare a scuola, poi, dal profondo del suo cuore dice grazie al marito defunto. Maria lo ringrazia per tutti i sacrifici fatti e, con orgoglio misto a commozione, sottolinea di non aver mai dimenticato soprattutto i sacrifici e le fatiche nel periodo della grande Guerra. La bellissima torta è stata offerta dalla pasticceria sita in santo Janni Gran Desser

FOTOGALLERY dei 100 ANNI DI MARIA ROTUNDO