Serie A, Fiorentina - Juventus 2-1. Quarta sconfitta per i bianconeri. Stasera Torino - Milan

FIRENZE, 16 GENNAIO - Sconfitta dei bianconeri durante la partita Fiorentina-Juventus, i viola di Paulo Sousa, hanno portato in casa la vittoria contro i campioni d'Italia con un risultato di 2-1.



Nel match, avvenuto alle 20.45, i viola hanno sin da subito pressato sulla Juve riuscendo ad avere il controllo del pallone, azioni visibili già dall'ottavo all'undicesimo minuto. Il primo tentato gol si ha da Vecino con un tiro raso terra, azione parata dal portiere juventino. L'azione della formazione di Sousa continua a prevalere sul campo, ed è lo stesso giocatore uruguaiano che prova ancora una volta a segnare il punto finendo per colpire il palo alla destra di BuffonLa Juve di Allegri si nota solamente al 22', quando si ha il tiro di Alex Sandro, parato però da Tatarusanu. Segue, al 37' l'azione di Bernardeschi che, da trenta metri dalla porta, riesce ad avere il controllo del pallone riuscendo a passare il pallone a Kalinic che, con un'azione regolare segna il primo gol. Al termine del primo tempo occasionissima per Higuain che, con una deviazione di Olivera riesce ad arrivare con la coscia sinistra senza riuscire ad assegnare il rigore.



Dopo l'avvio del secondo tempo al 9', sofferenza di gioco da parte di Buffon che, con una verticalizzazione di Badelj per Chiesa si lascia segnare un gol, portando i viola a 2-0. Il doppio vantaggio lo si ha solamente fino al 13', quando Higuain, approfittando del rimpallo in area riapre la gara con la palla in rete. L'azione porta la Fiorentina a ritrarsi nella metà campo, ma è solamente nel finale che si notano molti errori in campo. L'azione di Dybala, viene chiusa da Ilicic che, con il recupero di Kalinic riesce ad arrivare davanti a Buffon trascinando la palla sul fondo del campo. La partita termina con il fischio al 96' e con l'esulto da parte dei tifosi della Fiorentina.

Si terrà stasera all'Olimpico la partita Torino-Milano. Alle 20.45 il match di serie A vedrà nuovamente i calciatori del Toro faccia a faccia con Mihajlovic.

Alessia Terzo

Immagine da 90min.com