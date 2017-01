Serie A: gli anticipi della ventunesima giornata

ROMA, 22 GENNAIO - Negli anticipi della 21esima giornata di campionato la Fiorentina ha battuto il Chievo 3 a 0, giocando fuori casa. La squadra viola, dopo il successo della scorsa settimana sulla Juventus, ha continuato a cavalcare l’onda dell’entusiasmo e ha travolto il Chievo Verona, che per la quinta volta consecutiva tra campionato e Coppa Italia esce sconfitto da un match.

Paulo Sousa, allenatore dei Viola, elogia la prestazione della sua squadra. "Sono contento perchè questo era un campo difficile e un avversario tosto. Il Chievo pressa molto bene, abbiamo avuto qualche difficoltà nel superare la loro prima linea di pressione e innescare il nostro gioco in verticale. Però siamo stati bravi nella gestione nella palla e bravi nello sfruttare le occasioni avute".

Il Napoli ha battuto il Milan 2 a 1 nel secondo anticipo della ventunesima giornata di Serie A, disputato a San Siro. Un’altra sconfitta in casa in questi anticipi del sabato, mentre gli azzurri raggiungono la Roma al secondo posto a 44 punti.



Il Milan rappresentava l'ostacolo più dura da abbattere durante questo mese e Maurizio Sarri lo ha superato grazie soprattutto a un avvio deciso, in cui la sua squadra ha dominato il gioco. Invece, Montella aveva chiesto ai suoi giocatori di uscire dalla zona di comfort, ma il Milan si è infilato subito in una posizione piuttosto scomoda, senza idee a centrocampo e in balia degli azzurri.

La Juventus che ha giocato alle 12.30 di oggi ha riscattato subito il ko con la Fiorentina. I campioni d'Italia infliggono un duro 2-0 alla squadra di Inzaghi già in avvio di match con un uno-due firmato Dybala-Higuain.

