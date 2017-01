Serie A, Pescara-Fiorentina slitta al primo febbraio

PESCARA, 09 GENNAIO - La gara tra Pescara e Fiorentina, in programma ieri ma rinviata a causa della forte nevicata che si è abbattuta nei giorni scorsi sullo stadio Adriatico, verrà recuperata mercoledì 1 febbraio 2017 alle 20.45.

La gara è stata rinviata per il rischio incolumità degli spettatori e per via delle difficoltà che si erano create, a causa del clima, nel raggiungere la città abruzzese. A comunicarlo è stata proprio la Lega di Serie A qualche minuto fa, sul proprio sito.

Luna Isabella

(foto da lentellasiamonoi.it)