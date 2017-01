Serie A, probabili formazioni e presentazione della 20ª giornata

CATANZARO, 13 GENNAIO - Tra un affare di mercato e l’altro la Serie A torna in campo per la prima giornata del girone di ritorno. Ad aprire il programma Crotone – Bologna e Inter – Chievo mentre c’è attesa per il posticipo domenicale tra Fiorentina e Juventus. Lunedì il Torino cerca la rivincita contro il Milan dopo la sconfitta di giovedì negli ottavi di Coppa Italia.

CROTONE – BOLOGNA. Per l’importantissima sfida salvezza contro il Bologna, Davide Nicola ritrova Cordaz in porta, che ha scontato la squalifica, e dovrebbe tornare tra i titolari nonostante la fantastica prestazione di Festa contro la Lazio. In attacco spazio alla coppia Trotta-Falcinelli. Donadoni cerca una reazione dopo la sconfitta contro la Juventus ma deve fare ancora a meno di Taider, Verdi e Sadik. In attacco probabile conferma per Di Francesco, Destro e Krejici.

INTER – CHIEVO. In serata tocca all’Inter, che vuole proseguire la striscia di quattro vittorie consecutive. A centrocampo è pronto a fare il suo esordio il neoacquisto Gagliardini, al posto dello squalificato Brozovic. Davanti, gli namovibili Icardi, Candreva e Perisic. Dopo la pensante sconfitta interna contro l’Atalanta, Maran vuole vedere una prestazione convincente. Il tecnico dei gialloblu deve rinunciare a Cacciatore, Rigoni, Hetemaj, Seculin e Sardo. Ballottaggio in attacco con Meggiorini e Pellissier favoriti.

CAGLIARI – GENOA. Appaiate a quota 23 in classifica, Cagliari e Genoa cercano l’allungo. La squadra di Rastelli viene dalla buona prestazione contro il Milan nonostante sia arrivata una sconfitta. Borriello scalpita per trovare un posto tra l’undici titolare insieme a Sau e Farias. In porta, senza Storari tocca ancora a Rafael. Cambio in porta anche per il Genoa, che dovrà fare a meno di Perin per quattro mesi a causa dell’infortunio al ginocchio. In attacco ci sarà ancora Simeone, con il neoacquisto Pinilla ancora in panchina.

LAZIO – ATALANTA. Attesa per la sfida tra le due squadre rivelazione del campionato. Simone Inzaghi ritrova Lulic e Felipe Anderson dopo la squalifica e saluta Cataldi, passato al Genoa. Nerazzurri ancora con Grassi e Freuler a centrocampo, per sostituire Gagliardini e Kessie. Per il resto confermata la squadra che ha battuto il Chievo con Petagna e Gomez in attacco e Kurtic alle loro spalle.

SASSUOLO – PALERMO. Dovrebbe partire ancora dalla panchina Berardi, con il tridente che sarà formato ancora da Defrel, Politano e Ragusa. Corini è a rischio esonero e rinuncia a Hiljemark, distratto dal mercato, con Henrique e Quaison dietro Nestorovski.

UDINESE – ROMA. La Roma cerca altri tre punti per proseguire l’inseguimento alla Juventus. Spalletti dovrà fare a meno di Perotti, De Rossi e Rüdiger. L’ex allenatore dello Zenit sta pensando a Nainggoolan alle spalle di Dzeko ed El Shaarawy. Padroni di casa con De Paul, Zapata e Thereau davanti.

SAMPDORIA – EMPOLI. Dopo la sconfitta bruciante contro il Napoli la squadra di Giampaolo è alla ricerca dei tre punti che mancano da inizio dicembre. Davanti tornerà Muriel, mentre è ballottaggio tra Quagliarella e Shick. Toscani con Saponara trequartista alle spalle della coppia Mchedlidze-Marilungo. Maccarone pronto a subentrare.

NAPOLI – PESCARA. Sarri sorride per il recupero di Milik, rientrato in gruppo dopo il lungo infortunio al ginocchio, anche se il polacco sarà inserito gradualmente per riaverlo contro il Real Madrid al 100%. Nonostante i tre gol consecutivi va in panchina Gabbiadini, sul piede di partenza, e l’attacco sarà formato ancora da Mertens, Callejon e Insigne. Tra gli ospiti ci sarà l’esordio di Alberto Gilardino.

FIORENTINA – JUVENTUS. Il match dello stadio Franchi è sicuramente il più atteso della ventesima giornata. Sousa dovrebbe affidarsi ancora a Nicola Kalinic come terminale offensivo nonostante il croato sia sempre più vicino al trasferimento in Cina. Alle sue spalle Bernardeschi e Ilicic. Bianconeri che recuperano Bonucci e Alex Sandro anche se solo il primo potrebbe essere rischiato dal 1’. Davanti ancora Higuain e Dybala.

TORINO – MILAN. A distanza di tre giorni dalla sfida in Coppa Italia, Torino e Milan si ritrovano ma questa volta in casa dei granata. Mihajlovic potrebbe confermare Iturbe Iturbe insieme a Belotti e Ljajic, visto che Iago Falque è ancora acciaccato. Rispetto alla sfida di San Siro Montella riavrà Niang mentre Bacca è favorito su Lapadula.

Programma 20ª giornata Crotone Bologna Sabato 18.00 Inter Chievo " 20.45 Cagliari Genoa Domenica 12.30 Lazio Atalanta " 15.00 Sassuolo Palermo " 15.00 Udinese Roma " 15.00 Sampdoria Empoli " 15.00 Napoli Pescara " 15.00 Fiorentina Juventus " 20.45 Torino Milan Lunedì 20.45

Giuseppe Sanzi