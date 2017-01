Serie A, probabili formazioni e presentazione della 21ª giornata

CATANZARO, 20 GENNAIO - Il ventunesimo turno di Sere A si apre con Chievo e Fiorentina mentre in serata tocca al big match tra Milan e Napoli. La Juventus ospita la Lazio, l'Inter impegnata a Palermo. Roma in casa contro il Cagliari.

CHIEVO – FIORENTINA. Nel primo anticipo tra Chievo e Fiorentina, Paulo Sousa deve rinunciare a Kalinic. La grande notizia per il tecnico portoghese però è che dopo aver scontato la squalifica il croato tornerà a disposizione. Sembra infatti essere saltata definitivamente la cessione ai cinesi del Tianjin. Per il resto quasi certa la conferma dell’undici che ha battuto la Juventus. Padroni di casa senza Spolli e Radovanovic mentre in attacco, senza Floro Flores ceduto al Bari, è ballottaggio tra Inglese e Pellissier.

MILAN – NAPOLI. Grande attesa per il big match di San Siro tra Milan e Napoli. Rossoneri privi degli squalificati Romagnoli e Locatelli. A centrocampo chance per Sosa insieme a Bertolacci e Kucka. Davanti confermati Bonaventura, Bacca e Suso. Per Sarri qualche dubbio in difesa visto che oltre a Koulibaly, impegnato in Coppa d'Africa, dovrebbero saltare la sfida ai rossoneri anche Albiol, febbricitante, e Chiriches. Tonelli è acciaccato ma stringerà i denti.

JUVENTUS – LAZIO. Dopo la sconfitta di Firenze la Juventus cerca un riscatto immediato. Allegri deve fare a meno di Alex Sandro e Sturaro (squalificati), ma recupera Lichtsteiner sull’out di destra. Probabile conferma per il 3-5-2 di Firenze, con Asamoah a sinistra e Pjanic dal 1’. In attacco ancora Dybala e Higuain. Lazio che dovrebbe schierarsi a specchio con Bastos, De Vrij e Radu in difesa. Davanti Immobile e Felipe Anderson.

PALERMO – INTER. In mezzo alle solite polemiche con Zamparini, Corini chiede ai suoi massima concentrazione per un match molto delicato. Probabile coppia d’attacco Quaison - Nestorovski. Nerazzurri che vogliono continuare a vincere, per sfruttare lo scontro diretto tra Milan e Napoli. In difesa ballottaggio tra Medel e Murillo mentre a centrocampo Brozovic in vantaggio su Kondogbia. Sulla trequarti, classico dubbio tra Joao Mario e Banega: il portoghese, al momento, sembra avanti.

BOLOGNA – TORINO. Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter, Donadoni deve fare i conti con gli infortuni di Torosidis e Gastaldello e Dzemaili, anche se lo svizzero proverà a farcela. In difesa toccherà a Krafth e Oikonomou. Solo panchina per il nuovo acquisto Petkovic. Mihajlovic perde Belotti per squalifica e potrebbe rilanciare Maxi Lopez dal 1’, anche se l’argentino è insidiato da Boyè.

PESCARA – SASSUOLO. La vittoria in campionato contro il Palermo sembrava aver portato il sereno in casa Sassuolo, ma la sconfitta in Coppa Italia contro il Cesena ha provocato un nuovo scossone. Il tecnico neroverde recupera Pellegrini e lo ripropone titolare insieme ad Aquilani, nel 4-2-3-1. Rientro dal 1' anche per Politano e Defrel nel 4-2-3-1 con Berardi e Ragusa.

EMPOLI – UDINESE. Match salvezza quello dello stadio Castellani. Nonostante un buon margine sulla inseguitrici Empoli e Udinese provano ad allungare. Martusciello conferma il duo Marilungo-Mchedlidze davanti mentre in difesa recuera Costa. Dopo il k.o. contro la Roma, Delneri medita di confermare lo stesso undici sceso in campo contro i giallorossi con Faraoni a destra, al posto dell'infortunato Widmer.

GENOA – CROTONE. Dopo 5 sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia, la squadra di Juric prova a svoltare contro il Crotone. Da valutare Simeone, che ieri non si è allenato per la febbre e che potrebbero essere sostituito da Pinilla. Calabresi in cerca di punti salvezza, anche se al momento i punti da recuperare sulla terzultima sono nove.

ATALANTA – SAMPDORIA. Dopo il pesante ko contro la Roma in Coppa Italia mister Giampaolo vuole vedere il giusto atteggiamento da parte dei suoi contro una delle migliori squadre del campionato. Bruno Fernandez è favorito su Alvarez per giocare alle spalle di Quagliarella e uno tra Muriel e Schick. Qualche problema per Gasperini che rischia di perdere il Papu Gomez, a rischio per la botta al ginocchio subita all'Olimpico. In difesa si dovrebbe rivedere Toloi.

ROMA – CAGLIARI. Buone notizie per Luciano Spalletti, che ritrova Rüdiger, De Rossi e Perotti. L’argentino agirà alle spalle di Dzeko insieme a Nainggolan. Sardi con Bruno Alves, che ha scontato il turno di stop mentre n mezzo dovrebbe toccare ancora a Dessena, Tachtsidis e Barella. Davanti Sau dovrebbe partire ancora dalla panchina.



Programma 21ª giornata Chievo Fiorentina Sabato 18.00 Milan Napoli " 20.45 Juventus Lazio Domenica 12.30 Palermo Inter " 15.00 Bologna Torino " 15.00 Pescara Sassuolo " 15.00 Empoli Udinese " 15.00 Genoa Crotone " 15.00 Atalanta Sampdoria " 18.00 Roma Cagliari " 20-45

Giuseppe Sanzi