Serie A, Torino - Milan 2-2. I rossoneri rimontano grazie a Bertolacci e Bacca

TORINO, 16 GENNAIO - Finisce 2-2 l’ultima gara del ventesimo turno di serie A tra Torino e Milan. Per i padroni di casa altra rimonta subita dopo quella di giovedì in Coppa Italia. La squadra di Mihajlovic spreca il doppio vantaggio e consente ai rossoneri di acciuffare un punto meritato.

Prime fasi di studio tra le due squadre, che memori dei precedenti provano a non sbilanciarsi troppo. Il primo a provarci è Andrea Belotti, che al 6’ impegna il compagno di nazionale Donnarumma con una conclusione dal limite. Al 20’ il Torino passa in vantaggio proprio grazie al numero 9, che intercetta un tiro sporco di Ljajic e mette la palla in rete. Passano pochi minuti e la squadra di Mihajlovic raddoppia. Incursione di Obi che viene fermata dall’uscita a valanga di Donnarumma. La palla arriva a Benassi che di tacco beffa il portiere rossonero e Romagnoli, che non può nulla.

Al 32’ i granata avrebbero la palla per chiudere la partita già nel primo tempo. Abate commette fallo su Barreca al limite dell’area e Tagliavento assegna un calcio di rigore che manda Ljajic sul dischetto. Il serbo però calcia centralmente e Donnarumma respinge facilmente. A questo punto i rossoneri prendono fiducia e si riversano in avanti per riaprire la partita. Al 38’ ci prova il solito Suso con un sinistro a giro ma Hart è attento e devia in angolo. Milan che poco dopo protesta per un presunto fallo di Zappacosta su Bonaventura ma Tagliavento lascia correre anche se sembra esserci rigore.

Nella ripresa il Milan parte bene e al 55’ accorcia le distanze con Bertolacci, bravo a concludere due volte dopo una prima risposta di Joe Hart. Passano sono due minuti e i padroni di casa segnano il 3-1, ma la rete di Benassi viene giustamente annullata per fuorigioco. Ritmi davvero alti con i rossoneri che non ci stanno a perdere e il Torino che vuole chiuderla. Al 60’ però Rossettini trattiene ingenuamente Paletta e l’arbitro fischia un altro rigore, questa volta in favore della squadra di Montella. Sul dischetto va Carlos Bacca che spiazza il portiere granata e firma il pari.

A questo punto saltano tutti gli schemi tattici con entrambe le squadre che provano ad attaccare alla ricerca dei tre punti. Al 75’ Belotti va vicinissimo alla doppietta personale ma la sua girata di destro sfiora il palo e termina a lato. Ultimi minuti piuttosto confusi ma alla fine finisce con un bellissimo 2-2 che però non accontenta nessuno.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine sportal.co.nz)