Serie A, tutti i risultati della 21ª giornata

ROMA, 23 GENNAIO – Riparte la Juventus di Max Allegri, che torna alla vittoria dopo la pesante sconfitta contro la Fiorentina al Franchi di domenica scorsa. Non cedono punti le due principali rivali in chiave scudetto, Roma e Napoli, che sfoderano prestazioni convincenti rispettivamente contro Cagliari e contro il Milan. Continua, intanto, la marcia della nuova Inter targata Stefano Pioli, che raggiunge la sua sesta vittoria consecutiva in campo difficile come il Barbera di Palermo. Ecco tutti i risultati della 21ª giornata:



Chievo – Fiorentina 0:3

Nell’anticipo di sabato la Fiorentina di Paulo Sousa travolge il Chievo al Bentegodi, impartendo una lezione di cinismo agli undici di Maran. La Viola, infatti, a differenza di altre occasioni non riesce ad imporre il suo gioco agilmente a causa di un campo notoriamente molto ruvido. Questo è testimoniato da un possesso palla intorno al 52%, ben al di sotto della media che si avvicina al 60% a partita. Tuttavia gli uomini di Sousa sono stati in grado di sfruttare quasi tutte le occasioni che ha avuto, sbloccando la partita al 18’ con un gol di Tello che sfrutta una dormita di Dainelli, poi mettendo a segno un rigore - causato da Cacciatore con un fallo su Chiesa - con Babacar al 52’. La Viola chiude i giochi al 94’, ancora Chiesa protagonista che chiude un bel contropiede infilando Sorrentino. Continua la striscia positiva della Fiorentina, che trova la decima partita consecutiva senza essere sconfitta (8V,2P) e sfrutta il momento di entusiasmo avviato con la bella vittoria sulla Juventus di domenica scorsa.



Paulo Sousa, allenatore dei Viola, elogia la prestazione della sua squadra. "Sono contento perché questo era un campo difficile e un avversario tosto. Il Chievo pressa molto bene, abbiamo avuto qualche difficoltà nel superare la loro prima linea di pressione e innescare il nostro gioco in verticale. Però siamo stati bravi nella gestione nella palla e bravi nello sfruttare le occasioni avute".

Milan – Napoli 1:2

Ancora una vittoria del Napoli di Maurizio Sarri, che espugnano San Siro con un’altra prova convincente, soprattutto nel primo tempo.

Gli uomini di Sarri hanno rasentato la perfezione durante la prima frazione di gioco, con un grande mix di qualità di gioco e concretezza davanti alla porta. I partenopei trovano infatti il vantaggio già al 6’ con un veloce contropiede che ha portato Insigne davanti a Donnarumma grazie ad uno splendido assist di Mertens. Il raddoppio arriva dopo soli 3 minuti, al 9’. Ancora il brillante Mertens riesce a servire un grande assist a Callejon che infila Donnarumma e trova il suo ottavo gol stagionale.

Il Milan prova a reagire e riapre la partita con Kucka, che al 37’ sfrutta un’incomprensione tra Tonelli e Jorginho. Nel secondo tempo i partenopei riescono a tenere botta di fronte ad un Milan che, a dire il vero, non ha avuto grandi chance per pareggiare la partita. Sale dunque a 44 punti il Napoli di Sarri, che trova la terza vittoria consecutiva.

Juventus – Lazio 2:0

Ventisettesima vittoria consecutiva allo Juventus Stadium per la Juventus, che dimostra di essere una macchina quasi inarrestabili dentro le mura amiche. La squadra di Allegri si scrolla di dosso le numerose critiche subite dopo la bruciante sconfitta contro la Fiorentina, reagendo con orgoglio sul campo.

A farne le spese la Lazio di Simone Inzaghi, che entra in campo con un approccio non abbastanza intenso per frenare il tradizionale impeto che caratterizza i primi tempi della Juventus in casa. Sono bastati venti minuti per chiudere i giochi alla Juve, che ha trovato il vantaggio al 5’ con un grande gol della “Joya” Dybala, che sfrutta una grande sponda di Mandzukic e con un gran sinistro dal limite dell’area si fa beffa di Marchetti. Il raddoppio arriva al 16’, ancora nel segno dell’Argentina. Gonzalo Higuain trova il suo quattordicesimo gol in campionato mettendo in rete un bel cross di Cuadrado dalla fascia destra.

Il resto della partita ha visto la Juventus gestire agilmente la palla, resistendo ai pochi lampi offensivi della Lazio. Reazione troppo timida della squadra di Inzaghi, che trova la sconfitta dopo due vittorie consecutive. La Juventus rimane salda al primo posto a 48 punti, un punto in più della Roma, ma con una partita da recuperare in casa contro il Crotone.

Bologna – Torino 2:0

Continua il periodo complicato del Torino di Sinisa Mihajlovic, che ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime sette partita. L’ultima subita in casa di un buon Bologna, che con una doppietta di Dzemaili ottiene i tre punti e raggiunge quota 26 punti, allontanandosi dalla zona retrocessione.



Empoli – Udinese 1:0

Vittoria importantissima per l’Empoli di Martusciello, che grazie alla sofferta vittoria contro l’Udinese riesce ad allungare sulla terzultima, separandosi di ben 11 punti che sembrerebbero rappresentare una forbice quasi decisiva per capire quali saranno le tre squadre a retrocedere in B.

L’Empoli la sblocca solamente al 82’ grazie ad un grande colpo di testa di Mchedlidze che batte l’incolpevole Karnezis e chiude i giochi in una partita senza grandi emozioni e occasioni da entrambe le parti, dove però è stato l’Empoli ad avere il pallino del gioco. Rimane a quota 25 punti l’Udinese, subendo la terza sconfitta consecutiva.



Genoa – Crotone 2:2

Un Genoa sempre più in crisi interrompe la serie consecutiva di sconfitte ma ottiene solamente un pareggio con il Crotone, che ottiene un risultato poco utile probabilmente alla classifica – vista la vittoria dell’Empoli – ma di certo utile per il morale della squadra di Nicola. Si aspettavano di più i tifosi del Genoa dalla propria squadra, che giocava in casa contro una delle ultime della classe e veniva da quattro sconfitte consecutive. A fine partita, infatti, i fischi di tutto lo stadio nei confronti di calciatori e allenatore.



Palermo – Inter 0:1

L’Inter di Pioli vola a 39 punti in classifica, trovando la sesta vittoria consecutiva e certificando l’ottimo lavoro svolto fino a questo momento dall’ex allenatore della Lazio e dello stesso Palermo.

Partita difficile per l’Inter, nonostante la differenza di valore delle rose in campo. Il gol del vantaggio arriva al 65’ con Joao Mario, che sfrutta un ottimo cross di Candreva e, con il destro, infila Posavec nell’area piccola. Joao Mario che è sempre di più un perno fondamentale del centrocampo dell’Inter. Sale a 39 punti la squadra di Pioli, al quinto posto e a solo un punto dalla Lazio.



Pescara – Sassuolo 1:3

Seconda vittoria consecutiva per il Sassuolo, che espugna l’Adriatico battendo il Pescara per 3-1. Da registrare la seconda doppietta consecutiva per Alessandro Matri (1’ e 73’). A nulla è servito il gol del momentaneo pareggio del Pescara con Bahebeck, al quale aveva presto risposto Pellegrini per il gol del 2-1. Il Pescara ha stabilito così un record negativo: la striscia di gare casalinghe consecutive senza successi in Serie A, ben 19 di fila. Il Sassuolo raggiunge quota 24 punti.



Atalanta – Sampdoria 1:0

Continua a sognare l’Atalanta che batte anche la Sampdoria e si porta al sesto posto in classifica. Vittoria sofferta contro una buona Samp, ottenuta grazie al gol del solito Papu Gomez che ha messo a segno il rigore decisivo al 55’.



Roma – Cagliari 1:0

Quarta vittoria per la squadra di Spalletti che rimane salda al secondo posto, ad un solo punto dalla Juventus. Buona la prestazione dei giallorossi contro il Cagliari. Nonostante il risultato risicato, la Roma è arrivata spesso davanti alla porta di Rafael, sfruttando solamente un’occasione con Edin Dzeko all 55’, che con il piatto batte il portiere sfruttando un traversone di Rudiger. Quattordicesimo gol per Dzeko in campionato.