Serie B, Frosinone - Brescia 1-0. Un gol di Ariaudo porta i ciociari in vetta alla classifica

FROSINONE, 28 GENNAIO - Il Frosinone batte il Brescia 1-0 nell'anticipo della 23ª giornata di Serie B e sale momentaneamente in vetta alla classifica, agganciando il Verona che domani sarà impegnato contro la Salernitana. La squadra di Pasquale Marino torna al successo dopo due sconfitte consecutive grazie al gol di di Lorenzo Ariaudo al 37', bravo a ribadire in porta un colpo di testa di Krajnc sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Padroni di casa che potevano portarsi in vantaggio al 10’, con Arcari che ha respinto il calcio di rigore di Daniel Ciofani. Il Brescia va vicino al pari al 33’ ma la rete di Mauri viene annullata.

Nella ripresa la squadra di Cristian Brocchi attacca, sfiorando il pari Bisoli, che però centra la traversa sulla punizione di Bonazzoli. Quest’ultimo protagonista al 14′, sempre di testa, su cross dal fondo di Untersee ma è ancora la traversa a negare il gol alle rondinelle. Nei minuti finali è il portiere di casa, Bardi, a dover salvare il risultato su due conclusioni di Caracciolo. In pieno recupero Brescia in dieci per l'espulsione di Coly per doppia ammonizione.

Giuseppe Sanzi

