Serie B: tutti i risultati della 22^ giornata

ROMA, 21 GENNAIO - Oggi alle 15, dopo tre settimane, è ricominciata la Serie B. Si sono disputate otto partite, è la prima giornata di ritorno.

La capolista Hellas Verona ospite del Latina ha segnato la sconfitta della favorita. Il risultato infatti è stato a vantaggio del Latina che ha terminato la partita due a zero. Al “Comunale” si sono affrontate Virtus Entella -Frosinone. Il Frosinone con un gol al primo tempo sblocca il match. Al minuto 41 il Frosinone resta in dieci. La Virtus Entella riesce a sbloccare il risultato. La partita termina così in pareggio.

Tra tutte le partite spicca quella tra Spal e Benevento, entrambe al terzo posto con 36 punti. La Spal ha iniziato il girone di ritorno battendo il Benevento e scavalcando il Frosinone al secondo posto in classifica. Cittadella- bari ,termina con la vittoria del Cittadella; la squadra veneta conquista i 37 punti in classifica, mentre i biancorossi rimangono fermi a 29. Carpi-Vicenza termina in pareggio dopo un gol del Carpi annullato al minuto 22. Pisa-Ternana termina con la vittoria del Pisa infliggendo la quarta sconfitta di fila alla Ternana. Brescia-Avellino. L’Avellino si impone in casa del Brescia per 2-0 grazie alla doppietta di Ardemagni. Trapani-Novara termina con la vittoria del Trapani, una vittoria importante che permette alla squadra di uscire dal fondo della classifica. Il Trapani conquista i 16 punti in classifica e spera ancora nella salvezza.

Durante la giornata di domani erano in programma due partite, ma Ascoli-Pro Vercelli è stata rinviata a causa del terremoto. Giocherà soltanto Salernitana- Spezia. La 22^giornata terminerà lunedì con il match Perugia-Cesena.

Risultati :

Carpi – Vicenza 0 – 0

Trapani – Novara 2 – 1

Pisa – Ternana 1 – 0

Brescia – Avellino 0 – 2

Latina – Hellas Verona 2 – 0

Virtus Entella – Frosinone 1 – 1

Spal – Benevento 2 – 0

Cittadella – Bari 2 – 0

(fonte immagine Si24)

Caterina Apicella