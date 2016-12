Sesto, spari dopo un controllo della polizia: ucciso dagli agenti il killer di Berlino

MILANO, 23 DICEMBRE - Una sparatoria nella notte a Sesto San Giovanni ha portato all'uccisione di Amis Amri, il killer di Berlino. L'uomo aveva estratto una pistola dinanzi ad un controllo della polizia ferendo un agente tuttavia non in pericolo di vita. Era giunto in Italia con un treno dalla Francia, in fuga dopo le indagini sulla strage in terra tedesca.

Dopo l’accaduto, emergono i primi dettagli della vicenda: l’uomo avrebbe infatti urlato “Allah Akbar” prima di sparare agli agenti dopo la richiesta dei documenti. L’uomo è stato poi ucciso. La vicenda è stata al vaglio della Digos, con gli esperti dell’antiterrorismo. Le impronte avrebbero riscontrato la presenza di un latitante ‘pesante’, poi riconosciuto nel killer di Charlottenburg.

Nello zaino dell’uomo è stato ritrovato un biglietto del treno dalla Francia: era dunque appena arrivato in Italia, considerato l’accaduto nei pressi della stazione ferroviaria in Piazza I Maggio. Chiara dunque la dinamica: l’uomo avrebbe armato la sua calibro 22, estraendola dallo zaino, e fatto fuoco. Ferito un agente, poi la morte e la notizia del riconoscimento del corpo.





foto da: milano.corriere.it

Cosimo Cataleta