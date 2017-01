Gioia Tauro, perquisizioni e sette arresti: trovate armi

GIOIA TAURO (RC), 23 GENNAIO - All’alba di stamani, circa centoventi Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro hanno eseguito un’operazione di controllo straordinario del territorio nel quartiere ‘Ciambra’ di Gioia Tauro, ottemperando agli ordini del Comandante Tenente Gabriele Lombardo, della Compagnia Speciale e del Nucleo Cinofili del G.O.C. di Vibo Valentia e dello Squadrone Eliportato Cacciatori ‘Calabria’.

L’operazione si è sostanziata in svariate perquisizioni, personali e domiciliari, volte a reprimere e a prevenire reati predatori e in materia di armi in quel territorio. Due squadre dei Vigili del Fuoco di Gioia Tauro e Palmi, parte del personale sanitario del 118 e tre squadre di verificatori Enel hanno coadiuvato i Carabinieri nel corso dell’operazione, al termine della quale sono state identificate circa duecento persone, eseguite circa cinquanta perquisizioni domiciliari e arrestate in flagranza di reato sette persone ritenute responsabili di furto aggravato di energia elettrica e acqua.

Perquisizioni che hanno permesso di rinvenire, in un terreno poco distante dall’area in cui si sono dispiegate le attività dei Carabinieri, venti tre cartucce calibro dodici a pallini, cinque ordigni esplosivi artigianali, sei parti di arma corta e una pistola a canna lunga ad aria compressa.

Luna Isabella

(foto da leganorder.org)