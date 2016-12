Sherlock sta per tornare: la quarta stagione a gennaio sarà su Netflix

NAPOLI, 22 DICEMBRE 2016 - Dopo un’insopportabile attesa, intervallata soltanto dallo speciale intitolato L’abominevole sposa, Sherlock e Watson, alias Benedict Cumberbatch e Martin Freeman stanno per tornare.

Ebbene si, l’arrivo della quarta stagione dell’amatissima serie tv, Sherlock, è alle porte. Dopo il debutto inglese previsto per il primo gennaio, la serie della BBC creata da Steven Moffat e Mark Gatiss, sbarcherà, il giorno dopo, anche in Italia su Netflix.

La quarta stagione, seguirà lo schema delle precedenti tre, sarà quindi anch’essa composta da 3 episodi di circa un’ora ciascuna. Gli episodi di quella che si teme possa essere l’epilogo della amata serie, hanno già un titolo: The Six Tatchers, sarà trasmessa su Netflix il 2 gennaio, The Lying Detective e The Final Problem, saranno trasmesse rispettivamente il 9 e 16 gennaio.

L’ultimo episodio, The Final Problem, sarà proiettato nei cinema britannici e americani, ma per il momento non si sa se arriverà anche nei cinema italiani.

Gli appassionati della serie aspettano con ansia l’arrivo del 2017 per immergersi nuovamente nelle rocambolesche avventure di Sherlock e del suo immancabile assistente, nonché migliore amico Watson; soprattutto ora che Moriarty sembra essere tornato a minacciare Londra. Ma, tra attesa e curiosità, un quesito si fa strada nel cuore di tutti i fan: la quarta stagione di Sherlock sarà davvero l’ultima?

Il protagonista Benedict Cumberbatch, in una recente intervista a GQ è parso dubbioso riguardo una possibile quinta serie di Sherlock:

"Potrebbe essere la fine di un'era. Ad essere onesti, sembra di essere alla fine di un'era. La stagione si chiude in un modo da cui sembra molto complesso ripartire immediatamente. Mai dire mai con questa serie. Mi piacerebbe rivisitarla, continuare a tornarci con il passare del tempo, ma nel prossimo futuro tutti noi abbiamo cose che vogliamo portare avanti e abbiamo realizzato qualcosa di completo per come è stato fatto, quindi penso che non ci resti di far altro che aspettare e vedere".

Ma il creatore dello show, Steven Moffat, ha in parte smentito Benedict, affermando ad Entertainment Weekly che le parole dell’attore sono state forse fraintese e che per il momento nessuna decisione ufficiale è stata presa circa il destino della serie:

"Vale la pena parlarne perchè sta diventando estenuante per tutto noi. Non è quello che Benedict ha detto.” Ha affermato Moffat. “Qualcuno ha scritto le sue parole dandogli quel senso. Sembra impossibile ai giorni nostri non avere delle citazioni mal riportate. E' stato abbastanza specifico nel dire di essere entusiasta all'idea di fare una nuova stagione. Ma ha detto che è difficile riunire tutto il cast. Vogliamo mantenere alta la qualità. Non abbiamo ancora mandato in onda questa stagione, non lo sappiamo cosa faremo. Non ci siamo ancora seduti con nessun intento. Ma siamo sempre consapevoli che potrebbe essere finito. Ma il punto è che Benedict non l'ha detto".

Anche Martin Freeman in un'intervista radiofonica ha voluto dire la sua e come il collega Cumberbatch, non ha dato certezze sul futuro della serie:

"La vita a volte ha un modo per dirti 'E' tutto'. Quest'ultima stagione ha una sensazione di pausa -non so se sia una sensazione di conclusione-, certamente c'è quella sensazione. E non ho mai paura delle cose che finiscono. Voglio dire, non è che non vedo l'ora di morire o che un amore finisca, ma parlo delle cose che dovrebbero finire".

Dunque questa quinta stagione ci sarà o non ci sarà? Noi, come tanti altri fan della serie, vorremmo che Sherlock andasse avanti all’infinito, ma se le avventure del nostro amato sociopatico iperattivo stessero davvero giungendo al termine, consoliamoci pensando che la quarta serie, allora, dovrà essere davvero indimenticabile.

Dopottutto, diciamocelo, non possiamo che aspettarci il massimo da uno dei più bei telefilm degli ultimi anni.

Vi lasciamo con il teaser della quarta stagione, buona visione!

Articolo di MARCELLA CERCIELLO [Cinemarcy blog]