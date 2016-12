Si incendia cameretta, muore 11enne nel barese

CONVERSANO, 30 DICEMBRE - Una bambina di 11 anni è tragicamente deceduta nei pressi dell’ospedale di Monopoli (Bari). L’episodio è accaduto in una abitazione all’interno del castello Marchione di Conversano, in contrada Putignano. Le fiamme sarebbero state causate da un cortocircuito della tv, non lasciando scampo alla piccola. Che è così morta nel sonno.

L’episodio, accaduto all’alba, ha visto l’immediato intervento dei Vigili del fuoco. Un lavoro lungo e complesso, nel tentativo di spegnere tutte le fiamme. La bambina è stata invece trasportata al vicino ospedale di Monopoli, grazie all’intervento di una ambulanza. I soccorsi sono risultati tuttavia inutili: la bambina è morta poco dopo essere giunta in ospedale.

Secondo i primi accertamenti, il cortocircuito della tv si sarebbe susseguito a causa del mancato spegnimento della tv, lasciata accesa dalla bambina. Nata a Castellana Grotte (Bari), avrebbe compiuto 12 anni il 6 gennaio. Sono rimasti intossicati, a seguito delle esalazioni, anche la mamma e i due fratelli più grandi della bambina: le loro condizioni sono comunque stabili e non sarebbero in pericolo di vita.

foto da: telebari.it

Cosimo Cataleta