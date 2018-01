Sicilia: anziana uccisa nel Catanese, fermato il figlio

MALETTO (CT), 27 GENNAIO - E' stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria Valentino Saitta il figlio della ottantenne Nunziata Sciavarrello trovata con il cranio fracassato ieri e tarda sera nella sua abitazione di via Spadafora a Maletto, nel catanese.

Saitta che ha 39 anni ed e' disoccupato era stato trovato in casa accanto al corpo esanime della madre: interrogato per tutta la notte nella caserma dei carabinieri di Maletto non si e' saputo discolpare. In passato aveva vissuto momenti di difficolta' con tre Tso (trattamenti sanitari obbligatori). I militari dell'Arma della compagnia di Randazzo che hanno svolto le indagini non hanno trovato l'arma utilizzata per compiere il delitto. Il pm della procura di Catania ha disposto il fermo di indiziato di delitto ipotizzando il reato di omicidio.