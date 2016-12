Sicurezza: Gdf Cosenza sequestra 7 milioni luminarie e giocattoli

COSENZA, 24 DICEMBRE - I finanzieri del comando provinciale di Cosenza, nel corso di una serie di interventi finalizzati a prevenire e a contrastare la commercializzazione di prodotti nocivi o pericolosi per la salute dei consumatori, hanno sequestrato oltre 7 milioni di luci di natale, giocattoli ed articoli di bigiotteria, carenti dei contenuti minimi informativi, obbligatori per legge, e potenzialmente pericolosi per il consumatore.

L'operazione, denominata "Luci sul Natale", ha permesso di individuare diverse societa', gestite da persone di nazionalita' cinese, denunciate, che mettevano in vendita luminarie ed altri prodotti natalizi provenienti dall'area asiatica. Parte delle luminarie sequestrate sono risultate come dei veri e propri impianti di illuminazione, avvolti in bobine della lunghezza di centinaia di metri. Sono ritenute molto pericolose per un possibile surriscaldamento e per questo sono state sequestrate.