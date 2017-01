Silea, uomo trovato senza vita in un edificio abbandonato

SILEA, 30 GENNAIO - A Silea, il corpo senza vita di un uomo di trentatré anni, è stato trovato all'interno di un edificio, che un tempo apparteneva alla Silos Pagnan. Sul caso stanno indagando i carabinieri, che cercano di capire la causa della morte.

Identificare il corpo non è stato facile. L'uomo, Andrea D, di trentatré anni, non aveva con sé i documenti. Inoltre, è stato trovato in mezzo alla spazzatura con il volto sfigurato.

Sembra che Andrea sia stato colpito alla testa con qualcosa di appuntito, probabilmente una spranga di ferro.

A trovare il corpo è stato un automobilista che stava parcheggiando la propria auto vicino alla ex fabbrica.

Sembra non sia possibile risalire alla data del decesso a causa delle temperature molto basse.

Chiara Fossati

immagine da www.questuresulweb.it