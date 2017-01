Accordo Russia-Turchia-Iran su risoluzione pacifica del conflitto siriano

ASTANA, 24 GENNAIO - Fonti diplomatiche riferiscono che Russia, Turchia e Iran avrebbero raggiunto un accordo sul monitoraggio del cessate il fuoco in Siria durante i negoziati in corso ad Astana, capitale del Kazakistan.

L'inviato dell'Onu Staffan de Mistura, inaugurando il secondo giorno di trattative al fine di condurre il conflitto siriano ad una risoluzione pacifica, aveva affermato che i negoziati "sono molto vicini a una dichiarazione finale". Il ministero degli Esteri russo, riferendo di una conversazione telefonica tra i capi delle diplomazie di Mosca e Ankara, fa sapere che i ministri degli Esteri di Russia e Turchia, Sergej Lavrov e Mevlut Cavusoglu, si sarebbero accordati per "continuare il lavoro con i partecipanti siriani all'incontro di Astana, per agevolare una conclusione di successo dei colloqui e per essere pronti alla ripresa delle trattative a Ginevra per la risoluzione del conflitto siriano".





Luna Isabella

(foto da razonpublica.com)