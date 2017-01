Siria: lo Stato Islamico colpisce Deir ez-Zor. Almeno 30 morti

DEIR EZ-ZOR, 15 GENNAIO - L'Isis ha sferrato una massiccia offensiva, ieri, nelle zone controllate dall'esercito siriano a Deir ez-Zor, con un bilancio di almeno 30 morti. La città, capoluogo della provincia orientale siriana, si trova sulle rive del fiume Eufrate ed è confinante con l’Iraq.

I militanti dello Stato Islamico avrebbero attaccato diversi punti, tra centro e periferia, con il fine di isolare l'area urbana, dove vivono ancora circa 200 mila persone, e l’aeroporto militare. In risposta all’attacco, nella notte, gli aerei da guerra russi hanno bombardato Al-Baghaliyeh, periferia nord della città. Secondo quanto riportato dall'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani, l'Isis controlla buona parte della regione e circa il 60% di Deir ez-Zor. I quartieri rimasti in mano alle forze governative sono assediati da quasi due anni.

Questo episodio riporta alla mente quando ad un anno di distanza i militanti Isis invasero la città uccidendo almeno 300 civili, in maggioranza donne, bambini e anziani, 150 di essi furono decapitati. Intanto la Russia è in procinto di avviare i negoziati di pace sulla Siria con l’aiuto di Turchia ed Iran, invitando l’amministrazione Trump ad unirsi a loro.

(fonte immagine L'Huffington Post)

Caterina Apicella