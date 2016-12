Sirone, uomo di 42 anni muore in un incidente stradale

SIRONE, 27 DICEMBRE - Il 25 dicembre, la sera di Natale, un uomo di quarantadue anni è morto in un incidente stradale a Sirone, in provincia di Lecco. La vittima, Jose B., era di Garbagnate Monastero. Lavorava in una palestra di Dolzago e gestiva un bar ad Oggiono, insieme ad alcune soci.

L'incidente è avvenuto in via dell'Industria, verso Molteno, e l'uomo, a bordo della sua Fiat Cinquecento si sarebbe schiantata contro un'altra auto, su cui viaggiava una coppia, di quaranta e trentasei anni.

I sanitari del 118, i volontari della Croce Verde e i Vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente sul posto. L'uomo è sceso dalla sua auto senza necessitare alcun aiuto, ma dopo qualche passo si è accasciato a terra. I tentativi di rianimazione sono però stati inutili.

I Carabinieri stanno analizzando le dinamiche dell'incidente. Non si esclude un malore.

Chiara Fossati

immagine da www.targatocn.it