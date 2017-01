Sisma Centro Italia: nuova forte scossa, situazione aggravata dalla neve. A Roma riapre la metro B

L’AQUILA, 18 GENNAIO – Non si placano le scosse nel Centro Italia. Dopo quelle registrate in mattinata, un’altra forte scossa è stata avvertita poco dopo le 14.30 in tutta l’Italia centrale, fino a Roma. Il sisma, di magnitudo 5.1, è avvenuto tra L'Aquila e Rieti, nella zona di Montereale (AQ), l'epicentro è a una profondità di 9 chilometri.

La situazione è aggravata dalle avverse condizioni metereologiche. Oltre alla paura del terremoto, infatti, la gente che abita nelle zone colpite dal sisma è prigioniera della neve: strade e automobili sono sepolte e ciò impedisce alle persone di scappare.

Ad Amatrice, già ricoperta da quasi 2 metri di neve, si sono verificati anche alcuni crolli: un cornicione della Scuola Alberghiera e il campanile Sant'Agostino.

Il terremoto è stato avvertito anche a Roma, dove stamattina, in via precauzionale, era stata evacuata la metropolitana, ora riaperta.

[foto: gazzetta.it]

Antonella Sica