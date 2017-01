Sorical: Sospesa completamente l\'erogazione dell\'acqua in tantissimi quartieri della citta\'

CATANZARO, 25 GENNAIO - La Sorical, pochi minuti fa, ha comunicato all’ufficio acquedotti di Palazzo De Nobili che è stata individuata un’ulteriore rottura più grave sulla condotta idrica che alimenta l’impianto di Santa Domenica per cui si è completamente interrotta l’erogazione dell’acqua nei serbatoi. Per questo motivo non saranno possibili le manovre, inizialmente previste dagli addetti comunali, finalizzate a limitare le criticità all’approvvigionamento idrico, per cui i disagi potrebbero già verificarsi nella serata odierna.

I tecnici della Sorical saranno al lavoro dalle prime ore del mattino per consentire il ripristino della condotta nell’auspicio che il servizio possa ritornare gradualmente alla normalizzazione dalla nottata di oggi mercoledì 25 gennaio.

L’erogazione dell’acqua è stata sospesa nelle zone della città servite dall’impianto di Santa Domenica: Siano, Santo Janni, Sala, via Lucrezia della Valle, via Conti Falluc, Germaneto, San Leonardo, Stadio, Gagliano, Mater Domini, viale De Filippis e centro storico.

Per limitare i disagi alle utenze che potrebbero risentire della carenza idrica causata dalle rotture alla condotta dell'impianto di Santa Domenica, la Protezione civile regionale, su richiesta del Comune, metterà a disposizione nella mattinata di oggi mercoledì 25 gennaio, due autobotti per la distribuzione dell'acqua potabile.

Uno dei due automezzi sosterà davanti alla chiesa di San Giuseppe, nel quartiere Piano Casa, dalle ore 8.30. L'altro stazionerà in viale degli Angioini (vicino stazione di servizio) dalle ore 9.30. Ai presidi saranno presenti anche i volontari del Gruppo comunale di Protezione civile e di altre associazioni di volontariato. Questo servizio si aggiunge a quello, già programmato, nella zona di Petricciolo.