Spaccio banconote false, tre arresti nel Catanzarese

CATANZARO, 17 GENNAIO - Tre persone sono state arrestate dai Carabinieri della Stazione di Botricello, nel Catanzarese, con l'accusa di concorso in spendita e introduzione nello stato di monete falsificate. Sono stati alcuni commercianti della cittadina ionica a segnalare ai militari dell'Arma la presenza dei tre in diversi esercizi. Il gruppo avrebbe compiuto acquisti, con singole spese di pochi euro, pagando con banconote da cento euro che, in un secondo momento, e' stato scoperto essere false.

In manette sono finiti P. G., 60 anni, nato a Isola di Capo Rizzuto (Kr) ma residente a Torino; C.F., 33 anni, residente a Isola di Capo Rizzuto; M.Y.H.H., 26 anni, nato in Afghanistan ma residente a Crotone. Dopo le segnalazioni sono partiti i controlli dei Carabinieri che hanno intercettato una Ford Focus con a bordo le tre persone. La perquisizione ha permesso di individuare tre banconote da 100, 50 e 20 euro.Una successiva perquisizione a casa del cittadino nato in Afghanistan ha permesso di scoprire altre ventidue banconote false da 100 euro per un totale di 2.200 euro. Le banconote sono state sequestrate e la merce acquistata con i soldi falsi e' stata restituita ai commercianti, mentre i tre sono stati accompagnati nel carcere di Catanzaro.