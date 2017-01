Sparatoria a Catanzaro: fermate le due persone ferite 

CATANZARO, 4 GENNAIO - Sono state sottoposte a fermo le due persone coinvolte in una sparatoria avvenuta ieri sera a Catanzaro, nel quartiere Lido. Si tratta di Francesco Di Bona, rimasto ferito alle gambe, e di un cittadino di nazionalità marocchina, ferito invece ad una mano.

Polizia e Carabinieri stanno indagando in maniera sinergica per ricostruire la dinamica e il movente della lite da cui poi è scaturita la sparatoria. Prosegue l'attività investigativa: i due fermati sono stati sottoposti all'esame Stub per accertare chi abbia sparato, considerate le versioni diverse e contrastanti fornite dopo l'accaduto.Di Bona, rimasto ferito in maniera non grave alle gambe, era già noto alle forze dell'ordine per un'indagine su un presunto traffico di sostanze stupefacenti in alcune zone del litorale jonico. E', inoltre, il fratello di Anselmo Di Bona, presunto boss deceduto nel 2015. Restano però da chiarire gli aspetti chiave della vicenda, avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri dinanzi ad un esercizio commerciale e, soprattutto, il motivo in base al quale un alterco avrebbe avuto tale drammatica conseguenza.

