Spazio alla vivibilità tra le vie di Barcellona

BARCELLONA, 15 GENNAIO 2017 - . Non era solo uno slogan per invogliare i propri elettori a votarla, quello dell’attuale sindaca di Barcellona, Ada Colau. “Urbanistica a vocazione sociale” è qualcosa che sta trovando attuazione sempre più concreta, nella città catalana. Vale a dire, privilegiare la vita di tutti i giorni dei residenti, soprattutto nei quartieri meno agiati, mettendo in secondo piano le grandi opere destinate al turismo e al business finora predominanti nella pianificazione urbanistica.



Limitare il traffico su gomma è sicuramente una delle tante priorità virtuose dell’amministrazione cittadina, ma certo non l’unica. L’idea innovativa delle “Superille” è illuminante a tal proposito. Si tratta di macro-isolati imperniati sulla creazione di nuovi spazi di convivenza. Tali aree sono impostate per favorire la mobilità sostenibile, la produttività, il verde e la biodiversità e gli spazi di sosta per il pedone.

L’idea portante consiste nel definire il perimetro d’un insieme d’isolati che si faccia carico all’esterno della maggior parte del traffico, mentre l’interno viene destinato ad uso esclusivo di residenti, pedoni e biciclette. Il traffico veicolare esterno viene deviato in modo da evitare il transito all’interno della zona, vedendosi obbligato a circolare verso le strade perimetrali del macro-isolato. All’interno della superilla, le poche auto autorizzate circolano a 10 km all’ora su un’unica corsia,

Le strade interne alle Superilles divengono così luoghi più accessibili al pedone, meno rumorosi, più verdi e gradevoli. Un esempio di come il pedone possa essere visto non come un mero ostacolo alla circolazione ( secondo l’ aberrante affermazione di un sindaco americano di qualche decennio fa), ma come naturale protagonista di piazze e strade. L’esperimento urbanistico è cominciato lo scorso autunno, ma non si tratta di un’imposizione nei confronti dei cittadini. L’amministrazione si è infatti formalmente dichiarata disposta a modificare il modello iniziale di superilla, laddove esso risultasse poco funzionale. Il monitoraggio del progredire dell’esperienza è così portato avanti chiedendo di continuo il feedback dei cittadini e invitando gli studenti di architettura e ingegneria a fornire i loro suggerimenti.

Raffaele Basile