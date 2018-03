Spettacolo e gol al torneo delle regioni 2018 - 57ª edizione

Torneo delle Regioni 2018 - 57ª edizione La prima giornata della 57a edizione inizia in modo pirotecnico con 96 gol segnati. Poker di successi per la Liguria, tris del Piemonte VdA. Imbattute Abruzzo, Lombardia e Toscana

MONTESILVANO (PE), 24 MARZO – La 57^ edizione del Torneo delle Regioni inizia nel segno del gol.

La marea festosa che ha invaso l’Abruzzo per la 1^ giornata della più importante manifestazione giovanile della Lega Nazionale Dilettanti ha sorpreso tutti per l’intensità e la qualità delle partite. In tutte e quattro le categorie protagoniste in Abruzzo dal 24 al 31 marzo il marchio di fabbrica è stata la spettacolarità e la prolificità che, a fine giornata, conta un totale di ben 96 reti. In una kermesse che esalta i valori positivi dello sport, fair play e passione per il calcio, l’agonismo è il filo conduttore che esalta le caratteristiche delle giocatrici e dei giocatori coinvolti senza distinzioni territoriali.La Liguria ha fatto il pieno di successi in tutte le categoria, tris per il Piemonte VdA con la femminile che deve ancora esordire. Per Abruzzo, Lombardia e Toscana due vittorie e altrettanti pareggi. Nei giovanissimi spicca la doppietta del ligure Gabriele Noceti, tra gli Allievi due centri per Marco Leporatti (Toscana) e Dabiel Bordoni (CPA Bolzano). Triplette per le calciatrici Asia Arrighi (Liguria) e Elisa Menchetti (Toscana). Negli Juniores due firme per Pape Tourè (Puglia) e per Luiz Clemente (Lombardia). Domani altre 37 sfide avvincenti. Questa sera a Francavilla al Mare la cena di gala con il Presidente della LND Cosimo Sibilia, il Commissario Straordinario della FIGC Roberto Fabbricini e tutto il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.Per tutti gli approfondimenti, tabellini, risultati, classifiche, per conoscere il palinsesto delle dirette streaming consulta il sito web ufficiale della manifestazione torneodelleregioni.lnd.it- La 1^ giornata della categoria Juniores va in archivio con ben 26 gol all’attivo. E’ pareggio spettacolo tra la Toscana, campione in carica da due anni consecutivi, e l’Umbria: botta e risposta tra le due squadre che ribaltano due volte la partita prima che si chiuda sul definitivo 3-3. Nel Girone A con un gol per tempo di Gatti e Moretti la Liguria supera la Basilicata. Gara scoppiettante tra Lombardia e Lazio, finalista 2017: vantaggio dei ragazzi di Orcino con Clemente, rimonta della formazione di Ippoliti e ancora Clemente per il 2-2 finale. Nel Girone B buon debutto dell’Abruzzo che nel finale rischia il ritorno del Trento, nell’altro match Bolzano piega di misura la Sicilia. Nel Girone C Lebrini regala i tre punti al Veneto contro l’Emilia Romagna, un gol per tempo permettono al Piemonte Valle d’Aosta di mettere ko il Molise. Nel Girone D vince solo la Sardegna grazie ai gol di Diouf e Bratzu, arriva troppo tardi il gol per la Campania su calcio di rigore. Nel Girone E la Puglia fa tris con la Calabria trascinata da Touré (doppietta) , mentre al Friuli Venezia Giulia basta un gol di Fiorenzo per battere le Marche.– Termina con un totale di 32 reti e 2 soli pareggi la 1^ giornata della categoria Allievi. Cadono alla prima uscita le finaliste della scorsa edizione Lazio e Campania. I campioni in carica incassano due reti per tempo dalla Lombardia, mentre i campani si arrendono alla Sardegna, solo nel finale il gol che accorcia le distanze di Duca. Nel Girone A vittoria netta della Liguria sulla Basilicata per 3-0, domani lo scontro diretto al vertice con la Lombardia. Nel Girone B grande esordio della formazione di casa dell’Abruzzo che nella ripresa ribalta il risultato negativo dei primi 45’, nell’altra gara Sicilia e Bolzano impattano sul 2-2. Nel Girone C un punto a testa per Emilia Romagna e Veneto nello spettacolare 2-2 finale: primo tempo dominato dai ragazzi di Molon, poi si svegliano gli emiliani che acciuffano il pari col rigore trasformato da Dekanosidze e il gol trovato da Iattici a quindici minuti dal termine. Nel Girone D basta un tempo a Leporatti per siglare una doppietta e lanciare la Toscana al primo posto insieme alla Sardegna. Nel Girone E la Calabria batte la Puglia per due a zero: dei ragazzi di Mister De Sensi in gol Di Santo e Pisano. Arrivano i tre punti anche per le Marche che superano il Friuli Venezia Giulia per 2-1.Tante emozioni e grande equilibrio nella 1^ giornata dei Giovanissimi, cinque successi con un gol di scarto, tre pareggi, solo due partite a reti inviolate, 22 gol segnati. Nel girone A scatta in testa la Liguria che ha piega la Basilicata grazie a una doppietta di Noceti. Le corazzate Lombardia e Lazio si annullano a vicenda pareggiando per 2-2 con i primi nella veste di lepre e i secondi capaci di firmare il pari in pieno recupero. Grande equilibrio del gruppo B, la Sicilia sale solitaria in vetta alla classifica capitalizzando il gol su rigore di Lo Presti al 14’st che condanna il CPA Bolzano. Nell’altra gara i padroni di casa dell’Abruzzo non riescono a superare la strenua difesa dal CPA Trento. Nel C l’Emilia Romagna fa sua la partita equilibrata con il Veneto, decisivo il gol di Setti al 29’ del secondo tempo.Parte forte il Piemonte VdA che ricopre il Molise con cinque reti chiudendo la pratica già al termine della prima frazione grazie alle firme di De Santis, Gai, Amendola e Modesti. Annibale in apertura di ripresa fissa il risultato finale sul 5-0. D) Umbria e Veneto ci provano fino in fondo ma si devono accontentare di un pareggio a reti inviolate. Ne approfitta la Campania a cui basta il centro di De Marco per conquistare il successo e la vetta solitaria della classifica. E) Marche e Friuli Venezia Giulia hanno dato vita a un botta e risposta spettacolare con i primi che hanno tentato di scrollarsi di dosso gli avversari in due occasioni durante il match. Il Friuli ha riacciuffato le Marche ma si è dovuta inchinare al gol in pieno di recupero di Galante che ha regalato tre punti pesanti ai marchigiani. Divertente anche l’altra partita, la Calabria è andata in vantaggio al 28’ con Melina, la Puglia ha compiuto una rimonta prodigiosa ribaltando il risultato grazie al centro di Capodieci al 34’pt e di Assalve a metà ripresa.– La parte dedicata al calcio femminile del Torneo delle Regioni si riapre nel segno di Elisa Menchetti. Proprio l’attaccante, che lo scorso anno mise il suo sigillo nella finale contro Bolzano, ha lanciato la Toscana con una tripletta nel match vinto contro l’Umbria per 5 a 0. Vittoria larga anche per la Liguria (Girone A) che supera la Basilicata con un netto 6-0: tre volte Arrighi, poi Valentini, Mariotti e Famà arrotondano il risultato. Di misura la Lombardia sul Lazio. Nel Girone B si chiudono a reti inviolate Abruzzo-Trento e Sicilia-Bolzano, stesso finale per Veneto-Emilia Romagna, unica gara del Girone C dove oggi riposava il Piemonte Valle d’Aosta. Nel Girone D la Campania, che domani affronterà la Toscana, piazza un poker contro la Sardegna, tutti i gol arrivano nella prima mezz’ora di gioco.