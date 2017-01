Sport. Calcio femminile: Serie A, l\'11^ giornata

Sabato 7 gennaio alle 14.30, Como-Tavagnacco in diretta su Top Planet. Fiorentina Women’s-Res Roma posticipo della domenica

ROMA, 05 GENNAIO – E’ tutto pronto per l’11^ e ultima giornata del girone d’andata della Serie A in programma sabato 7 gennaio alle ore 14.30. In realtà sarà il giro di boa solo per Como e Jesina mentre tutti gli altri sodalizi devono recuperare almeno un incontro ciascuno. Fiorentina Women’s-Res Roma è l’unico posticipo che andrà in scena domenica 8 sempre alle 14.30 sul terreno in erba artificiale del Centro di Formazione Federale “Gino Bozzi” di Firenze.

Como-Tavagnacco sarà trasmessa in diretta su Top Planet a partire dalle 14.15 (canale 63 del digitale terrestre).Per decretare la squadra campionessa d’inverno bisognerà aspettare i quattro recuperi della 9^ e 10^ giornata in programma rispettivamente il 14 e 21 gennaio.Le designazioni arbitraliAGSM Verona-Cuneo (Arbitro Stefano Peletti di Crema; Assistenti di linea Vittorio Marcomini di Verona e Gianluca Valerio di Verona), Como-Tavagnacco (Tommaso Righi di Bologna, Giorgio Faraone di Monza e Alessandro Antonio Boggiani di Monza), Mozzanica-San Zaccaria (Giuseppe Mansueto di Verona, Leleng Komossi di Brescia e Giuseppe Lipari di Brescia), Luserna-Brescia (Senthuran Lingamoorthy di Genova, Simone Soccal di Collegno e Lorenzo Gatto di Collegno), Chieti-Jesina (Andrea Pasqualetto di Aprilia, Giada Di Carlantonio di Teramo e Lorenzo D’Orazio di Teramo), Fiorentina Women’s-Res Roma (Marco Paletta di Lodi, Giacomo Bianchi di Pistoia e Carlo Garofalo di Pistoia).

