Calcio - Juniores Nazionali, il regolamento della Fase Finale 2016/2017

La caccia allo scudetto scatta il 13 maggio, finale il 17 giugno.

ROMA, 4 GENNAIO – Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha definito il nuovo regolamento per la fase finale del campionato Nazionale Juniores. Alla conquista dello scudetto di categoria concorrono tutte le formazioni vincenti i rispettivi 11 gironi (ammesse direttamente agli ottavi di finale), la migliore classificata delle squadre della Serie D in ciascun campionato regionale organizzato dai Comitati Sicilia e Sardegna, più le vincenti dei play off di ciascun girone del campionato Nazionale Juniores.

Nel primo step della Fase Finale, al via il 13 marzo, si affronteranno le 11 vincenti dei play-off più le 2 migliori classificate di Sicilia e Sardegna. Le 13 formazioni ammesse verranno suddivise in 3 triangolari e 2 abbinamenti con gare di andata e ritorno determinati secondo prossimità geografica.Le 11 società classificate al primo posto nei singoli gironi di appartenenza al campionato Nazionale Juniores, le 3 squadre vincenti il rispettivo triangolare e le 2 società vincenti gli accoppiamenti saranno abbinate per lo svolgimento delle gare di andata e ritorno degli ottavi di finale. E così in avanti fino alla disputa delle semifinali e della finale che si svolgeranno in campo neutro con la formula della gara unica.Nel corso della Fase Finale potranno prendere parte esclusivamente i calciatori nati dal 1 gennaio ’98.A questo link il regolamento completo: CU°4113 maggio 2017 1a giornata triangolari - 1a giornata abbinamenti andata17 maggio 2017 2a giornata triangolari20 maggio 2017 3a giornata triangolari - 2a giornata abbinamento ritorno27 maggio 2017 gara andata – ottavi di finale31 maggio 2017 gara ritorno – ottavi di finale07 giugno 2017 gara andata – quarti di finale10 giugno 2017 gara ritorno – quarti di finale15 giugno 2017 semifinali17 giugno 2017 finaleF.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti