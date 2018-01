SS Fondovalle Sangro, firmato il contratto per il completamento

CASTEL DI SANGRO, 22 GENNAIO 2018 - Alle 15,30 di oggi, Anas e le imprese aggiudicatarie hanno firmato un contratto di 190,4 milioni di euro per la realizzazione della variante alla strada statale 652 "Fondovalle Sangro", nel tratto compreso tra la stazione di Gamberale e l'inizio della Variante di Quadri.

La variante si svilupperà per circa 5,3 km prevalentemente in sponda sinistra del fiume Sangro e comprende cinque viadotti lunghi complessivamente 1,2 km e una galleria di 2,5 km.

Il tracciato ha origine in prossimità della stazione ferroviaria di Gamberale-Sant'Angelo, in corrispondenza del viadotto esistente sul fiume Sangro.

Nel primo tratto sorgerà una rampa di uscita per chi proviene da Quadri ed è diretto verso Pizzoferrato/Gamberale. Nel verso di percorrenza opposto, il collegamento con la viabilità secondaria è garantito dall'adeguamento dell'intersezione esistente.

Il tracciato prosegue superando la ferrovia con un viadotto e, dopo circa 1 km, ha origine il tratto in galleria, affiancata per tutta l'estesa da un cunicolo di sicurezza; in uscita dalla galleria il tracciato prosegue tra la ferrovia e la strada provinciale 164.

Poco prima dell'abitato di Quadri, il tracciato scavalca nuovamente la ferrovia e il fiume Sangro con un viadotto, ricollegandosi al tratto già ammodernato con lo svincolo "Quadri Est".

"Ci avviciniamo a grandi passi - ha commentato il presidente della Regione Abruzzo D'Alfonso - verso lo sporcarsi delle tute per realizzare un'infrastruttura attesa da 40 anni, che porterà notevoli benefici in termini di circolazione sia dei veicoli leggeri che dei veicoli pesanti. E' la nostra terza autostrada ma sarà priva di pedaggio e collegherà Adriatico e Tirreno con grande impulso per l'area industriale della Val di Sangro".

Daniele Basili

immagine da cityrumors.it