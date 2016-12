Strage di Berlino, l\'ultimo saluto a Fabrizia Di Lorenzo

SULMONA, 26 DICEMBRE - Sulmona saluterà per l'ultima volta Fabrizia Di Lorenzo, la giovane trentunenne uccisa lo scorso lunedì dal killer jihadista Anis Amri, che si è lanciato con un tir sulla folla mentre la nostra connazionale stava facendo acquisti al mercatino di Natale di Berlino. I funerali inizieranno alle ore 11 e si svolgeranno presso la Cattedrale di San Panfilo. A celebrare le esequie sarà il Vescovo di Valva e Sulmona mons. Angelo Spina. Presenti alla commemorazione anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro dell'Interno Marco Minniti.

Il sindaco di Sulmona, Annamaria Casini, ha proclamato per oggi una giornata di lutto cittadino "in segno di rispetto e partecipazione al profondo dolore della famiglia e della comunità sulmonese". All'interno della chiesa non sarà consentito l'ingresso di telecamere e fotografi, ma in una zona esterna è stata realizzata una postazione per le riprese.

La salma della giovane, che viveva e lavorava a Berlino ed è morta mentre si trovava ai mercatini per fare i regali di Natale a parenti e amici, è arrivata due giorni fa a Ciampino. Ad accogliere la bara di Fabrizia c'erano, tra gli altri, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il ministro della Difesa Roberta Pinotti, il presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso e il sindaco di Sulmona Annamaria Casini. Tra il Capo dello Stato e i genitori di Fabrizia c'è stato un lungo ed intenso abbraccio in segno del profondo cordoglio del Presidente.

Luigi Cacciatori

Immagine da gazzettadelsud.it