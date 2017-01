Strage di Berlino, Anis Amri a Milano e Berlino usò stessa pistola

MILANO 4 GENNAIO - La polizia scientifica conferma che l'arma con cui Anis Amri, l'attentatore di Berlino, uccise l'autista del camion della strage del mercatino di Natale tedesco, è la stessa con cui ferì il poliziotto a Sesto San Giovanni.

Ne dà notizia la polizia di Stato sul suo profilo Twitter, a seguito della perizia svolta nei giorni precedenti dalla scientifica. Si tratta di una calibro 22, di fabbricazione tedesca. La comparazione balistica sui bossoli, avvenuta in collaborazione tra la Digos italiana e gli investigatori tedeschi, ha permesso di accertare che erano stati esplosi dalla stessa arma.Obiettivo degli investigatori è ora accertare se la stessa arma sia stata utilizzata in altri episodi criminali, in Italia o altrove. Proseguono invece le indagini che si concentrano anche sulla pista dei soldi in contanti ritrovati nelle zainetto del 22enne. Amri non aveva in tasca un centinaio di euro, come si è appreso in un primo momento, ma oltre mille euro, tutti in tagli da 50 e 20 euro, che si presume siano stati prelevati da uno sportello Bancomat.

Giulia Piemontese

(immagine da: twitter.com/poliziadistato)