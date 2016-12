Strage di Berlino: la salma di Fabrizia Di Lorenzo è tornata a Roma

ROMA, 24 DICEMBRE - L'aereo con la salma di Fabrizia Di Lorenzo, uccisa nella strage di Berlino, è arrivato all'aeroporto militare di Ciampino in mattinata. L'Airbus 319 della Flotta di Stato è atterrato alle 11.25.

Ad accogliere il rientro in patria di Fabrizia Di Lorenzo, 31enne di Sulmona, c'erano il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il ministro della Difesa Roberta Pinotti, il presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso e il sindaco di Sulmona, Annamaria Casini.I funerali della ragazza si svolgeranno lunedì 26 alle 11.00 nella cattedrale di Sulmona. La mamma della giovane veneziana morta nella strage del Bataclan Valeria Solesin, Luciana Milani, ha rilasciato una dichiarazione: “Contatterò i genitori di Fabrizia. Sto solo aspettando il momento giusto, ma di sicuro li contatterò”. “Abbiamo seguito le ricerche di Fabrizia con grande partecipazione", ha proseguito, "purtroppo sappiamo cosa sta provando la famiglia".Per la mamma di Valeria Solesin, "il fatto che il terrorista Anis Amri sia stato fermato in Italia non può che dare un segnale positivo per come viene gestita la sicurezza nel nostro Paese".Luciana Milani ha precisato che le tante iniziative per ricordare sua figlia, come averle intitolato aule e borse di studio hanno "aiutato molto" la sua famiglia: "E' stato bello per noi sentire tanta solidarietà”.

Fonte immagine roma.corriere

Claudia Cavaliere