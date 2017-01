Strage di Istanbul: killer identificato

ISTANBUL, 4 GENNAIO - L’identità dell’attentatore di Istanbul sembrerebbe essere stata identificata. Lo conferma il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu durante un'intervista televisiva con l'agenzia di stampa statale Anadolu.

Il ministro, dopo il precedente buco nell’acqua con il cittadino kirghiso, dimostratosi estraneo alla strage di Capodanno, questa volta non ha fornito il nome né altri dettagli sulla persona identificata, che è ancora ricercata. L'agenzia ha però precisato che finora sono state fermate 20 persone nell'ambito delle indagini sulla strage, compresa la moglie del presunto killer.

L’uomo sembrerebbe provenire da un Paese dell'Asia centrale, come suggeriscono anche i tratti somatici, forse dal Kirghizistan o dall'Uzbekistan, anche se non cade l'ipotesi dell'origine dalla regione cinese dello Xinjiang, dove risiede la minoranza uigura, turcofona e musulmana.

ll ministro degli Interni turco Suleyman Soylu ha parlato in conferenza stampa del lavoro senza sosta delle forze di sicurezza turche per evitare attentati terroristici nel Paese, ricordando che negli ultimi 90 giorni sarebbero addirittura 5826 le operazioni realizzate dalle forze di sicurezza turche e 80 gli attentati sventati.

Ieri sera intanto il parlamento ha votato in favore dell’estensione per altri tre mesi dello stato d’emergenza, a partire dal 19 gennaio.

Giulia Piemontese

(immagine da: sostenitori.info)