Strage Istanbul: altri arresti

ISTANBUL, 5 GENNAIO - Nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di Capodanno a Istanbul la polizia turca ha reso noto di aver arrestato 40 soggetti presumibilmente coinvolti nell'attentato, che ha provocato la morte di 39 persone di cui 25 stranieri. All'alba di oggi, secondo quanto diffuso dall'agenzia di stampa Anadolu, le forze dell'ordine hanno condotto una maxi operazione a Silivri, un distretto della provincia di Istanbul, arrestando alcuni membri della comunità uiguri, minoranza turcofona di religione islamica. Gli agenti turchi dell'antiterrorismo hanno sequestrato alle persone fermate attrezzature militari e sembrerebbe anche documenti falsi.

Nel mentre, il vice primo ministro turco, Numan Kurtulmus, in una dichiarazione rilasciata alla testata Hurriyet ha affermato che "007 stranieri" potrebbero aver avuto un ruolo nella strage, rivendicata dal sedicente Stato Islamico. "Sono dell’opinione - ha sottolineato Kurtulmus - che non sia possibile che l’autore abbia eseguito un simile attacco senza alcun aiuto. Sembra una cosa da servizio segreto. Tutte queste cose vanno valutate".

Intanto prosegue la gigantesca caccia all'attentatore di Istanbul, la cui identità sembrerebbe essere stata accertata. "L'identità della persona che ha compiuto l'attacco al Reina è stata stabilita e gli sforzi per catturarlo proseguono", ha detto il ministro degli Esteri, Mevlut Cavusoglu. Secondo alcune informazioni trapelate, sembrerebbe che il killer sia stato addestrato in Medio Oriente e abbia agito in modo estremamente professionale con metodi che hanno aggirato tutte le moderne tecniche di intelligence.

Ad oggi, nel complesso, le persone già fermate dopo l'attacco solo più di 50. Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha espresso un sentito monito ai turchi, invitandoli all'unità: "Lo scopo principale degli attacchi terroristici è quello di distruggere il nostro equilibrio, di metterci gli uni contro gli altri. Non cederemo a questo gioco".

Luigi Cacciatori

Immagine da reggionotizie.it