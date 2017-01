Strage Viareggio, condanne per Moretti ed Elia

LUCCA, 31 GENNAIO - E’ cominciata in mattinata la lettura del dispositivo della sentenza in merito al processo per la strage della stazione di Viareggio. Il bilancio è di 33 imputati come persone fisiche e 9 persone giuridiche (società coinvolte). Tra i verdetti della vicenda, le condanne per Mauro Moretti e Michele Mario Elia, rispettivamente ex Ad di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana. Entrambi sono stati condannati a 7 anni.

Dimezzata dunque, a seguito della decisione dei giudici, la richiesta dell’accusa. Erano infatti stati chiesti 16 anni per Moretti e 15 per Elia. La strage di Viareggio attendeva da otto anni la propria verità giudiziaria: i fatti risalgono infatti al 29 giugno 2009, quando 33 persone morirono a seguito del drammatico accaduto. Le accuse, a vario titolo, andavano dal reato di disastro ferroviario sino ad omicidio colposo plurimo, incendio colposo e lesioni colpose.

Sono arrivati in mattinata anche i familiari delle vittime, che hanno esposto le foto dei deceduti. Si è inoltre tenuta una manifestazione silenziosa, promossa dall’associazione dei familiari, in attesa del verdetto del Tribunale di Lucca presieduto dal giudice Gerardo Boragine.

Hanno sfilato anche soggetti delle istituzioni locali e regionali: i sindaci di Lucca e Viareggio, Alessandro Tambellini e Giorgio Del Chingaro, oltre al presidente della Provincia di Lucca, Luca Menesini. Numerosi anche gli altri amministratori locali e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.





foto da: radioblackout.org

Cosimo Cataleta