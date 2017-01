Strasburgo, nessun eletto al primo turno

STRASBURGO, 17 GENNAIO - Nessun eletto alla prima votazione per l’elezione del presidente del Parlamento europeo, in corso durante la plenaria dell’Assemblea a Strasburgo. I voti espressi sono stati 718, le schede nulle 35, i voti validi 683, ma la maggioranza necessaria per essere eletti al primo turno è di 342 preferenze. Il secondo turno di voto avverrà alle ore 13.

Il più votato è stato il candidato Ppe Antonio Tajani, con 274 voti, seguito da Gianni Pittella (Pse) che ha invece conseguito 183 voti. Le prime tre votazioni potrebbero andare a vuoto, è necessaria infatti la maggioranza assoluta dei voti per vincere. Solo la quarta potrebbe essere quella decisiva, intorno alle 20 di questa sera, quando rimarranno solo i due candidati più votati.

I gruppi Ppe e Alde al Parlamento europeo hanno siglato un accordo di cooperazione che di fatto spingerebbe Antonio Tajani verso la presidenza dell'eurocamera, come successore del socialdemocratico tedesco Martin Schulz. Il candidato liberale dell'Alde Guy Verhofstadt ha ritirato infatti la sua candidatura per favorire l'elezione di Tajani.

