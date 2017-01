Taranto: Ilva, le offerte entro l\'8 febbraio

ROMA, 19 GENNAIO – Il commissario straordinario dell'Ilva, Enrico Laghi, in audizione in Commissione bilancio si è espresso sulla procedura di cessione dell’azienda.



“Le offerte saranno presentate auspicabilmente entro l'8 febbraio. Il termine, è stato proposto da noi alle cordate concorrenti e non è perentorio. Può quindi essere prorogato”, le parole del commissario, che ha aggiunto: “Dalla presentazione delle offerte la fase di aggiudicazione durerà 30 giorni”, mentre l'effettivo trasferimento dei complessi aziendali è previsto “fra settembre e ottobre”.



Laghi ha anche espresso convinzione sul fatto che il margine operativo lordo Ebitda – vale a dire un indicatore di redditività che rileva il reddito di un'azienda costruito solamente sulla sua gestione operativa, quindi non al netto degli interessi, delle imposte, del deprezzamento di beni e degli ammortamenti – sia migliorato molto, sottolineando che la società ha chiuso lo scorso anni con oltre 300 milioni in meno di debito rispetto al 2015. Aumentato anche il fatturato: da 2,1 miliardi nel 2015 a 2,2 miliardi a fine dicembre 2016. La produzione è aumentata di circa il 23%, mentre lo spedito di circa il 17% in riferimento agli stessi anni.



"Finora abbiamo realizzato interventi per 320 milioni e abbiamo ordinativi per 800 milioni di euro" risorse che permettono all’Ilva di arrivare “a coprire il piano ambientale che stiamo eseguendo”. Laghi ha concluso affermando che "entro il mese di giugno consegneremo le aree sequestrate che potranno essere quindi dissequestrate".

Carlo Giontella





Immagine da ilfattoquotidiano.it