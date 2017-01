Tarquinia: Giostra delle Contrade 2017

TARQUINIA (VT), 23 GENNAIO - Grazie all'entusiasmo dello scorso anno torna anche per il 2017 la Giostra

delle Contrade di Tarquinia, un evento che rientra di diritto all'interno del calendario delle manifestazioni più belle e suggestive della nostra Città.

La spettacolarità della scorsa edizione è stata il trampolino di lancio per riprendere in mano una manifestazione che nel corso degli anni si presentava a fasi alterne e che grazie agli sforzi organizzativi è tornata in grandestile.Il comitato Giostra delle contrade nato lo scorso anno come organo di gestione e organizzazione dell' evento è già al lavoro per l'edizione 2017. "Vogliamo aprirci come sempre alla massima collaborazione perché siamoconvinti che coinvolgere quante più associazioni, comitati e semplici cittadini sia la chiave per rilanciare al meglio l'evento e il nostro territorio - riferisce Benedetta Tosoni presidente del Comitato -"Un anno intenso, quello appena trascorso dove le stesse contrade sono state partecipi a diverse feste patronali, segnale di quanto esse siano tornate in piena sintonia con i quartieri e anche per questo è fondamentale il dialogotra tutte quelle realtà che vogliono aiutarci nella realizzazione della Giostra.Le nostre porte sono aperte a tutti senza distinzione alcuna con l'obbiettivo di consegnare ancora una volta a Tarquinia un appuntamento suggestivo e spettacolare. Da parte nostra massimo sforzo e massimo impegnocercando di far vivere ed ammirare il nostro centro storico a quante più persone possibili."Un palio dedicato sempre alla Madonna di Valverde, patrona della Città di Tarquinia e il cavallo di nuovo protagonista in un programma ricco di novità e appuntamenti che a brevissimo sarà svelato così come le date dell'evento.Rulli di tamburi, chiarine, sbandieratori, dame, cavalieri e tanto altro saranno sempre al centro della scena per una Giostra delle Contrade che vuole tornare anche per il 2017 in grande stile.