Temper Trap: la band da 1 milione di dischi in concerto al Qube di Roma per #QuirinettaOnTour

ROMA, 31 GENNAIO - Per #QuirinettaOnTour, il 6 febbraio Viteculture porta in concerto al Qube di Roma The Temper Trap, la band di Dougy Mandagy, artefice di un pop rock potente e melodico, con più di un milione di dischi venduti in tutto il mondo e global hit come ‘Sweet Disposition’, ‘Science of Fear’ e ‘Need Your Love’.



La band che ha conquistato in breve tempo ben otto Aria Music Awards, imponendosi come una delle band più acclamate dell’ultimo decennio, sul palco del Qube regalerà ai fan un concerto dedicato a vecchi e nuovi fan, con hit storiche e i brani dell’ultimo album Thick As Thieves, prodotto da Pascal Gabriel (Marina and the Diamonds, Goldfrapp) e Damian Taylor (the Killers, Björk): un lavoro importante che segna un ritorno al sound delle loro origini e che conferma le capacità musicali di un gruppo che ha ancora tanto da dire.



A distanza di quattro anni dall’ultimo eponimo album e dai concerti acclamati in patria a supporto dei Rolling Stones e Coldplay, The Temper Trap sono pronti per conquistare anche Roma, direttamente dal Qube il 6 febbraio.

