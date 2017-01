Australian Open, impresa Seppi: rimonta ed elimina Kyrgios. Avanti Murray, Federer e Wawrinka

MELBOURNE, 18 GENNAIO - Grande impresa di Andreas Seppi agli Australian Open 2017. Il tennista altoatesino, numero 89 Atp, 32 anni il prossimo 21 febbraio, si è imposto 1-6 6-7 6-4 6-2 10-8 sull’avversario Nick Kyrgios, dopo poco più di tre ore di match e vola al terzo turno. Una rivincita personale dopo che nell'edizione 2014 il giovane australiano lo aveva fermato negli ottavi rimontando due set e annullando un match point con un ace. Stavolta le cose sono andate diversamente. A rimontare, sempre sullo stesso campo, l'Hisense Arena, è stato l'azzurro.

Dopo i primi due set dominati dal tennista australiano, dal terzo parziale in poi la situazione è cambiata. Seppi è rientrato in partita, sfruttando qualche errore di Kyrgios, e si è aggiudicato nettamente il quarto set.

Nel quinto set, equilibrato fino ad un certo punto, Seppi prima ha cancellato due palle break dell’australiano sul 3-2, poi è andato a servire sul match per il 6-5 facendosi strappare però il servizio. Successivamente l’altoatesino ha annullato un matchpoint sull’8-7. Decisivo per l’azzurro il nuovo break al game successivo.

Venerdì al terzo turno Seppi troverà il belga Steve Darcis, 32 anni e numero 71 Atp, che ha sconfitto in quattro set (63 63 26 64) l'argentino Diego Schwartzman e in passato non aveva mai superato il primo turno agli Australian Open.

Vittoria facile per Roger Federer, vincente in tre set (7-5 6-3 7-6) contro il giovane statunitense Noah Rubin, e per Andy Murray, che ha battuto 6-3 6-0 6-2 il 19 enne russo Andrey Rublev. Anche Stan Wawrinka, che ha lasciato 11 game all’americano Steve Johnson (6-3 6-4 6-4) supera agevolmente il turno.

Sorpresa invece per la vittoria dell’inglese Dan Evans, che ha regolato in quattro set (3-6 7-5 6-3 6-3) la testa di serie n.7, il croato Marin Cilic.



Tra le donne vanno avanti la n.1 del mondo Angeliqye Kerber contro la connazionale Witthoeft (6-2 6-7 6-2), e Venus Williams, che ha regolato 6-3 6-3 la svizzera Voegele, ma poi costretta al ritiro dal doppio, dove era iscritta con la sorella Serena, per un dolore al braccio.

Passano al secondo turno anche la campionessa in carica del Roland Garros, Garbine Muguruza, che ha battuto 7-5 6-4 l’americana Crawford, la canadese Genie Bouchard (7-6 6-2 alla Peng), e l’ australiana di origini aborigene Ashleigh Barty (7-5 6-1 alla Rogers). Sconfitta, e dunque eliminata, invece, la campionessa olimpica di Rio Monica Puig (6-4 6-4 dalla tedesca Barthel).



[foto: lastampa.it]

Antonella Sica