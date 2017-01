Tennis, Australian Open: Rafael Nadal e Serena Williams ai quarti

MELBOURNE, 23 GENNAIO – Dopo le clamorose eliminazioni di Andy Murray e Angelique Kerber - numeri uno del mondo - tutto come da pronostico agli Australian Open 2017. Il tabellone degli ottavi di finale non ha riservato particolari sorprese. Avanti tutti i grandi nomi: Rafael Nadal - ultimo giocatore in ordine di tempo a qualificarsi per i quarti di finale - , Milos Raonic, Grigor Dimitrov, Serena Williams e Karolina Pliskova.

Il tennista spagnolo, testa di serie n.9, ha sconfitto negli ottavi il francese Gael Monfils (n.6) in quattro set con il punteggio di 6-3 6-3 4-6 6-4 e dovrà ora affrontare il canadese Milos Raonic, n.3 del tabellone, che ha superato il turno battendo per 7-6 (8-6) 3-6 6-4 6-1 lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Approdano ai quarti anche il belga David Goffin (5-7 7-6 6-2 6-2 all'austriaco Dominic Thiem) e il bulgaro Grigor Dimitrov che ha battuto per 2-6 7-6 6-2 6-1 l'uzbeko Denis Istomin, passato alla storia per aver eliminato al secondo turno il campione serbo Novak Djokovic.

Pronostici rispettati anche nel femminile. Serena Williams si è qualificata ai quarti battendo per 7-5 6-4 la ceca Barbora Strycova, e si appresta a tornare n.1 del mondo. Dopo l'eliminazione ieri della tedesca Angelique Kerber, ora incontrerà la n.9 del tabellone, la britannica Johanna Konta, che ha sconfitto per 6-1 6-4 la russa Elena Makarova. Dopo 18 anni torna nei quarti di finale di uno Slam anche la croata Mirjana Lucic-Baroni, vincitrice sulla statunitense Jennifer Brady per 6-4 6-2. Quarti di finale anche per la ceca Karolina Pliskova, quinta favorita del tabellone, che ha eliminato con un doppio 6-3 l'australiana Daria Gavrilova.

Antonella Sica