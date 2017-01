Tennis, Roberta Vinci fuori ai quarti a Brisbane. Camila Giorgia vola in semifinale a Shenzhen

TARANTO, 5 GENNAIO - Si ferma ai quarti di finale l’avventura di Roberta Vinci al Brisbane International, torneo Wta Premier che ha aperto la stagione sul cemento australiano. La tennista tarantina, numero 18 al mondo e testa di serie numero 8 del torneo, si è arresa in tre set alla ceca Karolina Pliskova. Dopo aver vinto il primo set la Vinci ha subito la rimonta della sua avversaria e dopo una partita lottata si è arresa in un'ora e 51 minuti col punteggio di 3-6, 6-2, 6-2.

Sconfitte eccellenti anche per la numero uno del mondo Angelique Kerber, eliminata ai quarti dall'ucraina Elina Svitolina, numero 14 del ranking Wta con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3 in poco meno di due ore di gioco. Out anche la slovacca Dominika Cibulkova, testa di serie numero 2, che ha ceduto per 6-3, 7-5 ad Alize Cornet. In semifinale la francese troverà Garbine Muguruza. La spagnola, numero 4 del tabellone, ha battuto la russa Svetlana Kuznetsova 7-5, 6-4.

Sul cemento cinese dello Shenzhen Open, torneo Wta International da 750mila dollari di montepremi, Camila Giorgi vola in semifinale dopo aver battuto con un netto 6-0, 6-2, in un'ora e quattro minuti di gioco, la cinese Qiang Wang, numero 71 della classifica Wta. In semifinale l'azzurra troverà la statunitense Alison Riske (39 Wta), che ha eliminato in tre set Agnieszka Radwanska, numero uno del seeding, imponendosi per 6-2, 3-6, 6-0.

Dall'altra parte del tabellone a sfidarsi saranno invece la britannica Johanna Konta, numero 10 Wta, che ha dovuto lottare per quasi due ore e un quarto prima di riuscire ad avere ragione di Krystina Pliskova, e l'altra ceca Katerina Siniakova, che ha battuto in due set (6-3, 6-4) la serba Nina Stojanovic, proveniente dalle qualificazioni.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine brisbaneinternational.com.au)