Tennistavolo Norbello: arrivano Cral Roma e Cortemaggiore

NORBELLO, 6 GENNAIO 2017 - In via Azuni si attiva la “modalità vice capolista” proprio nel giorno in cui ritorna la partita doppia, evento non ancora contemplato in questa stagione. Due aspetti invitanti in un week end che chiude definitivamente i conti con il lungo segmento festivo a cavallo del nuovo e del vecchio anno. Sarà dura per le due compagini giallo blu costrette a guardare dal basso verso l’alto quasi tutte le altre avversarie. Dirigenti e supporters attendono l’acuto che possa riaccendere le speranze: ipotesi mai impossibile ma che va modellata col sacrificio e il coinvolgimento totale alla causa.

Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Sesta giornata di andata – Sabato 7 Gennaio 2017 - Ore 18:30

Sede di gioco: Norbello (OR)

A.S.D. Tennistavolo Norbello - Cral Comune di Roma



UNA FORZA DA ESTRINSECARE

Il team che tallona la leader Apuania Carrara è composto dalle stesse risorse umane dello scorso anno. L’intento della squadra capitolina è di raggiungere nuovamente i play off e per ora appare alla portata. Federico Pavan, n. 4 della classifica italiana, ha conosciuto solo due sconfitte patite dal forte sloveno Jorgic e dall’orientale Zhao. Paolo Bisi in Italia è il n. 2 ma per quattro volte è stato sopraffatto. Il veterano Nicola Di Fiore (28,6%) è sempre pronto a cogliere il momento propizio che gli consenta di creare panico agli avversari.

Tutti si attendono che il maestro Eliseo Litterio sappia motivare i giocatori di casa che ancora non hanno conosciuto la gioia della vittoria. I colpi del nigeriano Seun Ajetunmobi e del russo bulgaro Stanislav Golovanov fanno paura, specie se saranno assestati con ritmante meticolosità e precisione. E Maxim Kuznetsov non sarà da meno nel tuffarsi in una gara complicata.

Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Quinta giornata di andata – Sabato 7 Gennaio 2017 - Ore 18:30

Sede di gioco: Norbello (OR)

A.S.D. Tennistavolo Norbello - Teco/Corte Auto



AVVERSARIE DI SPICCO

Dalla città magiostrina giungono facce conosciute. In primis il coach italo – nigeriano Michael Oyebode che a Norbello ha cominciato la sua ascesa come tecnico. E poi si rivede l’ucraina Ganna Farladanska (71,4%) che tanto bene fece lo scorso anno sotto l’egida giallo blu. La squadra emiliana presenta altri due pezzi di assoluto pregio come l’italo cinese Wang Yu (n. 5 d’Italia) e l’azzurra Giorgia Piccolin (n. 4): superfluo rimarcare che sia una delle candidate alla conquista del tricolore.

Le norbellissime schierano il terzetto dell’ultima gara con la sardo cinese Wei Jian, l’ucraina Diana Styhar e la sardissima Roberta Perna. Per ora condividono l’ultima piazza con il Kras e se il campionato si chiudesse ora sarebbero salve.



Ufficio Stampa A.S.D. Tennistavolo Norbello – E-Mail: stampa@tennistavolonorbello.it

www.tennistavolonorbello.it (News, calendari e risultati sempre aggiornati!)

N.B. Per qualsiasi altra informazione potete visitare i siti ufficiali della Federazione, www.fitet.org per l’attività Nazionale e www.fitetsardegna.org per quella Regionale.