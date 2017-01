Tennistavolo Norbello: gara ad alta tensione per la A1 maschile

NORBELLO, 27 GENNAIO 2017 - QUEL MAGONE INOPPORTUNO

Tutti uniti per salvare il salvabile. La contingenza poco favorevole che sta coinvolgendo le formazioni più quotate dell’universo giallo blu rischia di prendere una piega ancor più preoccupante. Urge la necessità di una corposa iniezione di pubblico per sostenere gli atleti nella speranza che ritrovino la retta via. Soprattutto quelli che militano in A1 maschile, coinvolti in una contesa da ultima spiaggia o quasi. Difficile pretendere acuti dalla femminile che però deve sfruttare questi match per affinare la preparazione in vista dell’appuntamento decisivo che si giocherà in Friuli Venezia Giulia l’undici febbraio. Proibitiva o quasi la trasferta della B1, fanalino di coda del campionato, che sul campo di via Crespellani affronta una Marcozzi ancora a punteggio pieno. Ci sarà da soffrire e tanto. Ma anche i periodi più cupi, prima o poi si dissolveranno. Intanto è bene ricordare che in via Azuni l’ingresso è sempre gratuito.

Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Prima giornata di ritorno – Sabato 28 Gennaio 2017 - Ore 18:30

Sede di gioco: Norbello

A.S.D. Tennistavolo Norbello - TT Lomellino – Cipolla Rossa di Breme (Vigevano)

PRIMA VITTORIA DA CERCARE

Il ricordo della gara di Vigevano è ancora nitidissimo. Un quattro a zero per la formazione locale che mostrò il lato beffardo di questa disciplina. Alla lunga però il trio giallo blu, composto da Stanislav Golovanov, Seun Ajetunmobi e Maxim Kuznetsov ha mostrato dei limiti palesi che col senno di poi erano affiorati già in quella prima di campionato. Sono quattro i punti che separano le due squadre, ma il TT Lomellino, oltre ad annoverare un Alessandro Baciocchi (54,5%) imprevedibile nel bene o nel male, spiattella un Jordy Piccolin che può essere definito la sorpresa di questo campionato, con un 81,8 % di rendimento: fin’ora si è dovuto inchinare al solito castigatore sloveno Jorgic e al costante Marco Rech. Completano l’ossatura degli ospiti

Alberto Margarone (20%) e Nicholas Frigiolini (0).

Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Seconda giornata di ritorno – Sabato 28 Gennaio 2017 - Ore 18:30

Sede di gioco: Norbello

A.S.D. Tennistavolo Norbello - Tennistavolo Castel Goffredo

GARA DIFFICILE PER LE GIALLO-BLU

I favori del pronostico sono tutti per il team lombardo. Con lo scudetto cucito nella casacca comanda anche l’attuale classifica unitamente al Cortemaggiore. Trascinato dalla cinese Cui Chenxue (90%) e dalla sua conterranea Tian Jing (77,8%), il club mantovano è ancora imbattuto. Nel collettivo anche Le Thi Hong Loan e Tatiana Steshenko, entrambe al 50% di rendimento.

Il trio padrone di casa sarà composto da Diana Styhar (42,9%), Wei Jian (37,5%) e Marta Sarritzu.

Serie A2 Femminile - Girone “C” Nazionale

3° Concentramento – Domenica 29 Gennaio 2017 – Ore 10:00– 12:30– 14:30Sede di gioco: Bagnolo San Vito (MN)

TT Tifernum Città di Castello A.S.D. Tennistavolo Norbello



A.S.D. Tennistavolo Norbello Polisportiva Bagnolese (Mn)



Alfieri di Romagna Forli A.S.D. Tennistavolo Norbello



NORBELLINE IN MODALITA’ SORPRESA

La seconda piazza può essere mantenuta, ma non sarà facile. Si parte contro l’ultima in classifica, si prosegue con la mattatrice del girone, si chiude con un collettivo della stessa stazza. Insomma il tecnico giocatore Marialucia Di Meo avrà le sue gatte da pelare, in combutta con l’ucraina Anna Spiridonova e l’italo armena Gohar Atoyan.

Serie B2 Maschile – Girone “G” Nazionale

Seconda giornata di ritorno – Sabato 28 Gennaio 2017 - Ore 15:30

Sede di gioco: Cagliari

Marcozzi Cagliari B” - A.S.D. Tennistavolo Norbello

DALLA TESTA ALLA CODA

Sempre più ultimi, alla luce anche dell’ultimo imprevisto di sabato scorso quando, per un incomprensione, Gbenga Kayode non si è presentato in campo perché pensava che anche la sua gara fosse stata rinviata. Morale della favola: il Muravera ha vinto a mani basse. Ed ora c’è da affrontare una Marcozzi sempre più consapevole delle sue potenzialità e sempre vincente. Con il nigeriano, saranno della partita anche Felice Leppori e Federico Concas.



