Tennistavolo Norbello: il campionato di A1 maschile continua a Castel Goffredo

NORBELLO, 12 GENNAIO 2017 - Il monito lanciato dal coach Eliseo Litterio sta sortendo effetti. Gli atleti hanno risposto alla sua esortazione e nel corso dell’ultima settimana hanno fatto gruppo, studiandosi vicendevolmente nella speranza di poter impensierire almeno un po’ i campioni d’Italia in carica nell’incontro di domani sera che chiude il girone d’andata. Seun Ajetunmobi, Stanislav Golovanov e Maxim Kuznetsov ora più che mai sanno che le loro potenzialità devono uscire fuori in queste prossime settimane, quando se la dovranno vedere con il Lomellino, la Marcozzi e il Messina. Tre incontri topici che sanciranno se i giallo blu meritano ancora la massima serie.

Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Settima giornata di andata – Venerdì 13 Gennaio 2017 - Ore 19:30

Sede di gioco: Castel Goffredo (MN)

Tennistavolo Castel Goffredo - A.S.D. Tennistavolo Norbello

CASTEL E IL BEL MIX ITALO - CINESE

La squadra del Mantovano, distante tre lunghezze dalla leader Apuania può contare sui risultati del cinese Zhao Daming e dell’azzurro Marco Rech Daldosso. Entrambi hanno patito due sconfitte: il primo si è arreso ad Alessandro Baciocchi e allo sloveno Kozul. L’alfiere di casa ha invece sofferto l’altro balcanico dell’Apuania (Jorgic) e Amato. Il resto tutto bene dal momento che vantano rispettivamente l’80% e il 77,8% di rendimento. Completano i quadri i due piccoli Luca Bressan e Daniele Pinto con il 25% che equivale ad una vittoria a testa.



Ufficio Stampa A.S.D. Tennistavolo Norbello – E-Mail: stampa@tennistavolonorbello.it

www.tennistavolonorbello.it (News, calendari e risultati sempre aggiornati!)

N.B. Per qualsiasi altra informazione potete visitare i siti ufficiali della Federazione, www.fitet.org per l’attività Nazionale e www.fitetsardegna.org per quella Regionale.



-