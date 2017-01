Terni, dodicenne rimane incinta dopo violenza sessuale: arrestato un amico di famiglia

TERNI, 04 GENNAIO – Uno straniero di 31 anni, da tempo residente a Terni, è stato arrestato dalla squadra mobile in base ad un'ordinanza del gip Federico Bona Galvagno. E’ accusato di aver abusato sessualmente di una bambina di 12 anni rimasta poi incinta.

L’arresto è avvenuto al termine dell'indagine, coordinata dal pm Raffaele Iannella, iniziata alla fine del 2015 quando la ragazzina, connazionale del presunto stupratore, si è recata con i familiari all'ospedale Santa Maria per effettuare degli accertamenti. I medici scoprirono che la dodicenne era incinta, al quarto mese di gravidanza. Il bimbo è nato alcuni mesi fa, sta bene ed è stato affidato ai servizi sociali per l'adozione.

La ragazzina, oggi tredicenne, non ha mai fatto il nome del violentatore per paura. Tuttavia, grazie anche alle testimonianze raccolte tra gli amici e i familiari della giovane vittima di violenza, gli agenti della mobile sono riusciti a risalire al trentunenne, regolarmente residente in Italia e incensurato.

L'uomo era un amico di famiglia della bambina e frequentava spesso la casa di quest’ultima. Avrebbe avuto modo di rimanere da solo con lei diverse volte.

[foto: ilfattoquotidiano.it]

Antonella Sica